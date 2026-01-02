férfi kézilabda-eb 2026kézilabdanejc cehtesport
Sport

A családot választotta, kihagyja az Eb-t a kézilabdázó

Nejc Cehte, a szlovén kézilabda-válogatott játékosa a 2025-ös világbajnokságon.
Luka Stanzl/Pixsell/MB Media/Getty Images
admin Futó Csaba
2026. 01. 02. 14:51
Kihagyja a január 15-én kezdődő kézilabda Európa-bajnokságot Nejc Cehte. A szlovén válogatott jobbátlövője azért döntött így, mert több időt szeretne tölteni a családjával.

Minderről a szlovén szövetség számolt be a hivatalos oldalán, a hírből pedig kiderül, hogy a 33 éves kézis a tavalyi világbajnokságon megsérült, így aztán eleinte a visszatérésén kellett dolgoznia, míg az ősszel új kalandba vágott, és az északmacedón Pelisterből a Füchse Berlinbe igazolt.

A közelgő nemzetközi szünetet arra szeretné felhasználni, hogy a családjával töltsön egy kis időt, amely nem tartott vele Németországba

– áll a hírben, amelyben megjegyzik, hogy eddig mindig a nemzeti csapat rendelkezésére állt az átlövő.

Nem Cehte lesz az egyetlen nagy hiányzója Szlovéniának. Blaz Blagotinsek és a szegedi Borut Mackovsek túlterheltség miatt nem vesznek részt a tornán, míg Miho Zarabec, Matic Groslj, Tadej Kljun, Mitja Janec és Jako Malus sérülés miatt nem áll rendelkezésre.

A szlovénok Montenegróval, Svájccal és a Feröer-szigetekkel játszanak a csoportkörben, ebben a sorrendben.

