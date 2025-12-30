Korábbi csapattársa Tomori távozásáról: Fájdalmas, hogy nem tudunk úgy elbúcsúztatni, ahogy megérdemelnéd

Hétfőn derült ki, hogy távozik az FTC női kézilabdacsapatától Tomori Zsuzsanna, aki két etapban összesen kilenc idényen át erősítette a klubot.

Tomori 2010-ben igazolt először a Ferencvároshoz, majd 2022-ben visszatért a Népligetbe. A klubnál eltöltött időszakában két bajnokságot és három Magyar Kupát nyert, a nemzetközi színtéren pedig két Kupagyőztesek Európa Kupája-aranyéremnek, valamint egy Bajnokok Ligája-ezüstéremnek örülhetett.

Nehezek voltak az elmúlt hetek, de a mai nappal befejeződik életem eddigi egyik, ha nem a legfontosabb fejezete. Tudtam, hogy egyszer elérkezik, de megélni sokkal nehezebb, mint azt korábban gondoltam.

Nagyon örülök, hogy éveken át viselhettem a szívem fölött azt a címert, ami nektek a legtöbbet jelenti. Köszönöm, hogy mindig mellettem álltatok, bármi is történt a pályán. Remélem, ezek után is olyan szeretettel fogtok gondolni rám, ahogy eddig!” – írta Tomori az Instagram-oldalán.

A 38 éves játékos távozásáról kifejtette a gondolatait Nerea Pena is, aki 2012 és 2019 között szerepelt a Fradiban, majd megfordult a Siófokban, a dán Esbjergben és a norvég Vipers Kristiansandban is.

„Vannak emberek, akik az életedre vannak nagy hatással, és vannak, akik a pályafutásodra. Te az életem minden területén mély nyomot hagytál bennem. Te vagy az egyik legkomplettebb játékos, akivel valaha együtt játszottam. Az eredménylistád és a statisztikáid önmagukért beszélnek, sokkal inkább, mint az én szavaim. De ami a legfontosabb: bárhol is jártál, az emberek szerettek téged, és ez a legnagyobb eredmény, amit magaddal vihetsz.

Otthon akartál visszavonulni, a kézilabda világának legjobb szurkolótábora előtt, bár sajnos nem úgy alakult, ahogy szeretted volna. Fájdalmas, hogy nem tudunk úgy elbúcsúztatni, ahogy megérdemelnéd – a pályán, a saját közönséged előtt –, mert ha volt valaki, aki mindennél jobban szerette a Fradit, az te voltál.

Én most téged ünnepellek, és azt kívánom, hogy a kézilabda utáni életed is legyen legalább annyira sikeres és boldog, mint amilyen a pályán töltött éveid voltak. Szeretünk” – írta az Instagramon Pena.