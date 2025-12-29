Tomori Zsuzsanna azonnal távozik az FTC-től

Tomori Zsuzsanna 2010-ben igazolt először a Ferencvároshoz, majd 2022-ben visszatért a Népligetbe. A klubunknál eltöltött időszakában két bajnokságot és három Magyar Kupát nyert, a nemzetközi színtéren pedig két Kupagyőztesek Európa Kupája-aranyéremnek, valamint egy Bajnokok Ligája-ezüstéremnek örülhetett.

A jelenlegi idényben a korábbinál kevesebb szerep jutott neki a pályán, ezért a klub a Ferencvárosért tett erőfeszítéseit szem előtt tartva kezdeményezte a szerződése felbontását, amelyet a felek közös megegyezéssel elfogadtak.

A tárgyalások lezárásával eldőlt, hogy Tomori 2025 decemberében távozik az FTC-től, írta a Fradi.hu portál.