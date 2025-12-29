kézilabdaftc-rail cargo hungariatomori zsuzsannaszerződésbontás
Sport

Tomori Zsuzsanna azonnal távozik az FTC-től

Krizsán Csaba / MTI
24.hu
2025. 12. 29. 17:33
Krizsán Csaba / MTI
Még év vége előtt távozik az FTC-Rail Cargo Hungaria női kézilabdacsapatától Tomori Zsuzsanna, aki két etapban összesen kilenc idényen át erősítette a klubot.

Tomori Zsuzsanna 2010-ben igazolt először a Ferencvároshoz, majd 2022-ben visszatért a Népligetbe. A klubunknál eltöltött időszakában két bajnokságot és három Magyar Kupát nyert, a nemzetközi színtéren pedig két Kupagyőztesek Európa Kupája-aranyéremnek, valamint egy Bajnokok Ligája-ezüstéremnek örülhetett.

A jelenlegi idényben a korábbinál kevesebb szerep jutott neki a pályán, ezért a klub a Ferencvárosért tett erőfeszítéseit szem előtt tartva kezdeményezte a szerződése felbontását, amelyet a felek közös megegyezéssel elfogadtak.

A tárgyalások lezárásával eldőlt, hogy Tomori 2025 decemberében távozik az FTC-től, írta a Fradi.hu portál.

Kapcsolódó
Női kézi: a Fradi megválik olimpiai bajnokától
Nem hosszabbítja meg az orosz Darja Dmitrijeva szerződését a női kézilabda NB I-ben szereplő, Magyar

Ajánlott videó

Törőcsik Zsófia: Döntened kell, elájulsz, vagy időben visszafordulsz

Friss

Népszerű

Összes
Lázár János
Hadházy: Tükörsima út vezet Lázár 16 éves fiának parasztházához
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik