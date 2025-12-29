kézilabdafrancia férfi kézilabda-válogatottsérülésyanis lenne
Sport

Aggódik a Veszprém, mert kézilabdázója sérülten is bekerült a francia Eb-keretbe

Aris MESSINIS / AFP
24.hu
2025. 12. 29. 12:04
Aris MESSINIS / AFP

Egy hete, még karácsony előtt megnevezte 21 fős keretét Guillaume Gille, a francia férfi kézilabda-válogatott szövetségi kapitánya, aki több olyan játékosnak is meghívót küldött, akik nem teljesen egészségesek.

Köztük volt a One Veszprém HC jobbszélsője, Yanis Lenne, valamint Rémi Desbonnet és Benoit Kounkoud is, akikkel kapcsolatban Gille akkor úgy fogalmazott, a francia válogatott stábja szoros kapcsolatban áll az érintett klubokkal, hogy véglegesítsék a keretbe való felvételüket.

Behatároltak a veszprémi lehetőségek

Ezek után a veszprémi klub hétfőn egy közleményt jelentett meg, amelyben nehezményezte, hogy Lenne szerepel a francia keretben.

„Ahogyan azt a december 6-án kiadott közleményünkben jeleztük, a Yanis Lenne sérülésével kapcsolatos diagnózist csak komplex kivizsgálás után lehet felállítani. A Sporting elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésen térdsérülést szenvedő francia szélsőt azóta megvizsgálták klubunk, illetve a francia válogatott orvosai, továbbá egy térdspecialista is, és a vélemények ellentmondóak. A számunkra legmeghatározóbb orvosi vélemények alapján Lenne-nek a következő hetekben pihenésre és rehabilitációra van szüksége” – olvasható a közleményben.

A veszprémiek szerint ebben az időszakban a klub lehetőségei erősen behatároltak, a nemzetközi szabályok szerint a válogatott időszakban a nemzeti csapat stábja mondja ki a döntő szót, az anyaklub csak javaslatot tehet.

„Természetesen elküldtük orvosaink véleményét a francia nemzeti csapatnál dolgozó szakmai stábnak, meglátásunk szerint Yanisnak pihenésre és kezelésekre van szüksége a következő hetekben, de a végső döntést (ahogyan az más sportágakban, így például a labdarúgásban is megszokott) nekik kell kimondaniuk. A francia válogatott orvosai az első vizsgálatok után úgy látták, Yanis Lenne térde sportolásra kész, semmiféle kockázatot sem rejt a szerepeltetése a január 15-én kezdődő Európa-bajnokságon. Yanis ezért bekerült a francia együttes szűk Eb-keretébe, elutazik a gárda edzőtáborába, ahol eldől, valóban készen áll-e a játékra.

Bízunk abban, hogy az általunk elküldött orvosi véleményt figyelembe vevő, felelősségteljes döntés születik, ami minden érintett, így Yanis Lenne, a francia kézilabda-válogatott és a One Veszprém hosszú távú érdekeit szolgálja.

Ez vár a franciákra

A francia válogatott január 1-jén Capbretonban kezdi meg az Eb-felkészülést, január 9-11-e között egy négycsapatos tornán (Tournoi de France) vesz részt, ahol előbb Ausztria ellen lép pályára, majd két nappal később Izland vagy Szlovénia lesz az ellenfél.

Az Európa-bajnokság csoportkörében Csehország, Ukrajna és Norvégia lesz az ellenfél.

A francia válogatott Eb-kerete

kapusok: Charles Bolzinger (Montpellier), Rémi Desbonnet (Montpellier), Valentin Kieffer (Chambéry)
balszélsők: Hugo Descat (Veszprém), Dylan Nahi (Kielce), Wallem Peleka (Paris Saint-Germain)
balátlövők: Thibaud Briet (Nantes), Élohim Prandi (Paris Saint-Germain), Aymeric Zaepfel (PAUC)
irányítók: Aymeric Minne (Nantes), Nedim Remili (Veszprém)
beállósok: Ludovic Fabregas (Barcelona), Karl Konan (Paris Saint-Germain), Arthur Lenne (Montpellier), Nicolas Tournat (Nantes)
jobbátlövők: Julien Bos (Nantes), Dika Mem (Barcelona), Melvyn Richardson (Plock)
jobbszélsők: Benoit Kounkoud (Kielce), Yanis Lenne (Veszprém), Benjamin Richert (Montpellier)

Kapcsolódó
Lehet, hogy Imre Bence nem lesz ott a kézilabda Európa-bajnokságon?
Izomsérülése miatt bizonytalan a Kiel szélsőjének Eb-részvétele.

Ajánlott videó

Örömfoci a javából – 8-1-es Fradi-vereséget is tartogatott az első teremtorna

Friss

Népszerű

Összes
Lázár János
Hadházy: Tükörsima út vezet Lázár 16 éves fiának parasztházához
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik