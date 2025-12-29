Aggódik a Veszprém, mert kézilabdázója sérülten is bekerült a francia Eb-keretbe

Egy hete, még karácsony előtt megnevezte 21 fős keretét Guillaume Gille, a francia férfi kézilabda-válogatott szövetségi kapitánya, aki több olyan játékosnak is meghívót küldött, akik nem teljesen egészségesek.

Köztük volt a One Veszprém HC jobbszélsője, Yanis Lenne, valamint Rémi Desbonnet és Benoit Kounkoud is, akikkel kapcsolatban Gille akkor úgy fogalmazott, a francia válogatott stábja szoros kapcsolatban áll az érintett klubokkal, hogy véglegesítsék a keretbe való felvételüket.

Behatároltak a veszprémi lehetőségek

Ezek után a veszprémi klub hétfőn egy közleményt jelentett meg, amelyben nehezményezte, hogy Lenne szerepel a francia keretben.

„Ahogyan azt a december 6-án kiadott közleményünkben jeleztük, a Yanis Lenne sérülésével kapcsolatos diagnózist csak komplex kivizsgálás után lehet felállítani. A Sporting elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésen térdsérülést szenvedő francia szélsőt azóta megvizsgálták klubunk, illetve a francia válogatott orvosai, továbbá egy térdspecialista is, és a vélemények ellentmondóak. A számunkra legmeghatározóbb orvosi vélemények alapján Lenne-nek a következő hetekben pihenésre és rehabilitációra van szüksége” – olvasható a közleményben.

A veszprémiek szerint ebben az időszakban a klub lehetőségei erősen behatároltak, a nemzetközi szabályok szerint a válogatott időszakban a nemzeti csapat stábja mondja ki a döntő szót, az anyaklub csak javaslatot tehet.

„Természetesen elküldtük orvosaink véleményét a francia nemzeti csapatnál dolgozó szakmai stábnak, meglátásunk szerint Yanisnak pihenésre és kezelésekre van szüksége a következő hetekben, de a végső döntést (ahogyan az más sportágakban, így például a labdarúgásban is megszokott) nekik kell kimondaniuk. A francia válogatott orvosai az első vizsgálatok után úgy látták, Yanis Lenne térde sportolásra kész, semmiféle kockázatot sem rejt a szerepeltetése a január 15-én kezdődő Európa-bajnokságon. Yanis ezért bekerült a francia együttes szűk Eb-keretébe, elutazik a gárda edzőtáborába, ahol eldől, valóban készen áll-e a játékra.

Bízunk abban, hogy az általunk elküldött orvosi véleményt figyelembe vevő, felelősségteljes döntés születik, ami minden érintett, így Yanis Lenne, a francia kézilabda-válogatott és a One Veszprém hosszú távú érdekeit szolgálja.

Ez vár a franciákra

A francia válogatott január 1-jén Capbretonban kezdi meg az Eb-felkészülést, január 9-11-e között egy négycsapatos tornán (Tournoi de France) vesz részt, ahol előbb Ausztria ellen lép pályára, majd két nappal később Izland vagy Szlovénia lesz az ellenfél.

Az Európa-bajnokság csoportkörében Csehország, Ukrajna és Norvégia lesz az ellenfél.