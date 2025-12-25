Szoboszlai-sztori, bolond magyar hokis, Sport 2025 – ezek voltak az év sportkönyvei

Fehérvári panellakásból a Premier League csúcsára

Bocsássák meg nekünk, ha magunk felé hajlik a kezünk (noha nem vagyunk szentek), számunkra az év sportkönyve mégiscsak a kollégánk, Kálnoki Kis Attila által írt mű.

A Szoboszlai-sztori nem egy egyszerű életrajz, sokkal inkább páros életút, amely során az édesapa, Szoboszlai Zsolt vezet bennünket végig azon az ösvényen, amelyet 1974-től saját maga, 2000. október 25-től pedig már fiával, Dominikkal közösen taposott.

Ahogy az ajánlóban olvasható: „A fiú, aki meghódította a világot, s akinek az életét most az édesapja meséli el, az első labdaérintéstől a liverpooli trófeákig. Szoboszlai Zsolt szemén keresztül láthatod Dominik küzdelmeit, sikereit és kudarcait, s azt a rendíthetetlen hitet, amely Fehérvárról a futballvilág csúcsára repítette.”

Egy könyv arról, hogyan lett az álomból valóság, s hogyan jutott el egy magyar fiú a világelitbe. Egy könyv a szenvedélyről és az alázatról. Egy könyv, amely nemcsak a futballról szól, hanem a kitartásról, az elhivatottságról és a család erejéről. A székesfehérvári panellakásból az angol Premier League csúcsára – Szoboszlai Dominik igaz története!

Szoboszlai Zsolt – Kálnoki Kis Attila: A Szoboszlai-sztori (Animus Könyvek, 2025)

25 év, 25 edző

Izgalmas feladatra vállalkozott öt neves magyar sportújságíró, akik úgy döntöttek, az elmúlt 25 év legsikeresebb, legtöbbet foglalkoztatott, legnagyobb hatású magyar edzőivel készítenek interjúkat, mintegy lefedve a negyed évszázad minden sikerét, kudarcát, eseményét.