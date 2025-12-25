az év sportkönyveiaz év sportkönyvei 2025gebei pétergulácsi péter
Sport

Szoboszlai-sztori, bolond magyar hokis, Sport 2025 – ezek voltak az év sportkönyvei

Varga Jennifer / 24.hu
admin Pincési László
2025. 12. 25. 15:32
Varga Jennifer / 24.hu
Végre itt az év vége, lehet kicsit szusszanni, és a karácsonyfa árnyékában a bejglikóma és a halászlétúltengés mellett végre a kezébe veheti az ember azokat a könyveket, amelyekre év közben esetleg nem jutott ideje. Kis segítséget próbálunk nyújtani azzal, hogy összeszedtük az év legérdekesebb, sporttal kapcsolatos könyveit. Szubjektív ajánló.

Fehérvári panellakásból a Premier League csúcsára

Bocsássák meg nekünk, ha magunk felé hajlik a kezünk (noha nem vagyunk szentek), számunkra az év sportkönyve mégiscsak a kollégánk, Kálnoki Kis Attila által írt mű.

A Szoboszlai-sztori nem egy egyszerű életrajz, sokkal inkább páros életút, amely során az édesapa, Szoboszlai Zsolt vezet bennünket végig azon az ösvényen, amelyet 1974-től saját maga, 2000. október 25-től pedig már fiával, Dominikkal közösen taposott.

Varga Jennifer / 24.hu

Ahogy az ajánlóban olvasható: „A fiú, aki meghódította a világot, s akinek az életét most az édesapja meséli el, az első labdaérintéstől a liverpooli trófeákig. Szoboszlai Zsolt szemén keresztül láthatod Dominik küzdelmeit, sikereit és kudarcait, s azt a rendíthetetlen hitet, amely Fehérvárról a futballvilág csúcsára repítette.”

Egy könyv arról, hogyan lett az álomból valóság, s hogyan jutott el egy magyar fiú a világelitbe. Egy könyv a szenvedélyről és az alázatról. Egy könyv, amely nemcsak a futballról szól, hanem a kitartásról, az elhivatottságról és a család erejéről. A székesfehérvári panellakásból az angol Premier League csúcsára – Szoboszlai Dominik igaz története!

Szoboszlai Zsolt – Kálnoki Kis Attila: A Szoboszlai-sztori (Animus Könyvek, 2025)

25 év, 25 edző

Izgalmas feladatra vállalkozott öt neves magyar sportújságíró, akik úgy döntöttek, az elmúlt 25 év legsikeresebb, legtöbbet foglalkoztatott, legnagyobb hatású magyar edzőivel készítenek interjúkat, mintegy lefedve a negyed évszázad minden sikerét, kudarcát, eseményét.

A teljes cikket előfizetőink olvashatják el.
Már csatlakoztál hozzánk? Akkor a folytatáshoz!

Már előfizető vagyok,

Ajánlott videó

„Csak az járt a fejemben, hogy valahogy le tudjak menni a jégről, hogy anyám ne lássa élőben, ahogy elvérzem”

Friss

Népszerű

Összes
Újvidéki tragédia: megszüntették a büntetőeljárást a volt építésügyi miniszter ellen
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik