A legkisebb focirajongóknak is kötelező olvasmány lehet – bemutatták kollégánk, Kálnoki Kis Attila A Szoboszlai-sztori című könyvét
jó szívvel ajánljuk gyakorló futballedzőknek, a Liverpool és a magyar válogatott rajongóinak, valamint azoknak is, akik arra kíváncsiak, hogy a korábbi NB I-es játékos, Szoboszlai Zsolt hogyan rendelt szó szerint mindent alá annak, hogy fia, Dominik egy kis fehérvári klubból indulva a világ egyik legnagyobb csapatáig jusson. A könyvbemutatóra szerda este került sor a budapesti Dugattyús kulturális térben, ahol Pető Péter, a 24.hu főszerkesztője beszélgetett Kálnoki Kis Attilával, valamint a könyv szerkesztőjével, a futball-, ezen belül Liverpool-szerelmes íróval, Gazdag Józseffel.