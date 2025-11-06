A legkisebb focirajongóknak is kötelező olvasmány lehet – bemutatták kollégánk, Kálnoki Kis Attila A Szoboszlai-sztori című könyvét

Sport

2025. 11. 06. 10:15
Kollégánk, Kálnoki Kis Attila A Szoboszlai-sztori című könyvét jó szívvel ajánljuk gyakorló futballedzőknek, a Liverpool és a magyar válogatott rajongóinak, valamint azoknak is, akik arra kíváncsiak, hogy a korábbi NB I-es játékos, Szoboszlai Zsolt hogyan rendelt szó szerint mindent alá annak, hogy fia, Dominik egy kis fehérvári klubból indulva a világ egyik legnagyobb csapatáig jusson. A könyvbemutatóra szerda este került sor a budapesti Dugattyús kulturális térben, ahol Pető Péter, a 24.hu főszerkesztője beszélgetett Kálnoki Kis Attilával, valamint a könyv szerkesztőjével, a futball-, ezen belül Liverpool-szerelmes íróval, Gazdag Józseffel.
Olvasói sztorik