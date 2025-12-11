Hollósy László Német Kupa döntőbe vezette tanítványait

A hat taosportágból – labdarúgás, kosárlabda, kézilabda, röplabda, vízilabda és hoki – nem sok magyar edző dolgozik külföldi topbajnokságban. Hollósy László tán az egyetlen, aki öt éve , 2020 nyarán előbb átvette a német Bundesligában akkor utolsó helyen álló VfB Suhl LOTTO Thüringen női röplabdacsapatát, majd egyből kisebbfajta csodát tett, stabilizálta a helyzetet és az elmúlt években rendszeresen európai porondon is érdekelt középcsapatot épített.

A magyar női válogatott korábbi szövetségi kapitánya most azzal írta be magát a német kisváros történelmébe, hogy

11 év után Német Kupa döntőbe vezette lányait, miután szerda este az elődöntőben nagy csatában, 3-2-re legyőzte a címvédő Dresdner SC 1898 együttesét.

A Suhl eddig négyszer, legutóbb 2014-ben jutott fináléba a kupasorozatban, az elmúlt öt idényben rendre a negyeddöntő jelentette számára a végállomást. A mostani szezonban azonban előbb a Flacht, majd a Borken csapatát is simán legyőzte, mielőtt hazai pályán, 1340 néző előtt, öt játszmában – a rövidített felvonásban 15-12-re – diadalmaskodott a Bajnokok Ligája-induló drezdaiak ellen. Az összecsapás 124 percig tartott.

A Suhlra a Stuttgart vár a február 28-i, mannheimi fináléban.