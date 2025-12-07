„Az utolsó ötvenen úgy éreztem, legyen ez mindenkié, akiről ez az elmúlt egy év szólt” – Késely Ajna Eb-bronzzal zárta le a kálváriáját

Késely Ajna bronzérmet nyert az 1500 méteres gyorsúszás vasárnapi döntőjében, a lengyelországi Lublinban zajló rövidpályás Európa-bajnokság zárónapján.

Az már néhány perccel a rajt után eldőlt, hogy Simona Quadarella nyeri a számot, az olaszok kiválósága ugyanis kétszáz méter után már óriási fölénnyel vezetett.

Késely a táv felénél másfél másodperccel volt lemaradva a harmadik helyen tempózó spanyol riválisától, és egyértelműen versenyben volt a dobogóért.

Kétszáz méterrel a cél előtt gyakorlatilag hárman harcoltak egy éremért – a német Maya Werner ezüstjét sem fenyegette már veszély –, a magyar versenyző remekül osztotta be az erejét, aminek köszönhetően 15:51.73 perces idővel harmadikként csapott célba.

„Ez volt a cseresznye a habon, nem gondoltam volna. Úszás közben volt egy pillanat, amikor az olasz és a német nagyon elment, egyszerűen nehézzé vált a lelkem és az elmúlt időszak játszódott le bennem.

Úgy éreztem, már az is egy csoda, hogy itt lehetek, az utolsó ötvenen pedig úgy éreztem, legyen ez mindenkié, akiről ez az elmúlt egy év szólt, és azért dübörgött a lábam, hogy meglegyen az érem

– nyilatkozta az MTI-nek Késely, aki elmondta, a 800-as döntő alatt volt egy pánikszerű érzése, de ezúttal sikerült ezt elkerülnie.

Arról, hogy min ment keresztül a korábbi ifjúsági olimpiai bajnok úszó, Kálnoki Kis Attila kollégánk interjújában olvashat.

Ez volt a hatodik érme a magyar csapatnak az Eb-n. Korábban Sárkány Zalán 800 méter gyorson arany-, 1500-on pedig ezüstérmet szerzett, míg Szabó Szebasztián 50 méter pillangón, Ábrahám Minna 200 méter gyorson, valamint a 4×50 méteres mixed vegyesváltó volt második.