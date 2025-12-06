Óriási győzelem: Sárkány Zalánnak már Eb-aranya is van

Sárkány Zalán nyerte meg a 800 méteres gyorsúszást a lengyelországi Lublinban zajló rövidpályás úszó-Európa-bajnokságon, ezzel a magyar csapat első aranyérmét szerezte.

A szám világbajnoka a harmadik legjobb idővel jutott be a döntőbe, ahol ismét magához ragadta a kezdeményezést, a táv kétharmadánál már utcahosszal vezetett, és ugyan a végére a belga Lucas Henveaux meg tudta közelíteni, a győzelméhez így sem férhetett kétség, bő egy másodperccel volt jobb az ezüstérmesnél. A bronzérmes Daniel Wiffen már bő három másodpercet kapott Sárkánytól.

A 22 éves Sárkány Zalán 7:26.84 perces eredménnyel, saját országos csúcsát tovább javítva csapott célba.

Ez volt a magyar csapat első aranyérme az idei Európa-bajnokságon. Eddig négy ezüst volt a termés, Sárkány 1500-on elért második helye mellett korábban Szabó Szebasztián 50 méter pillangón, Ábrahám Minna 200 méter gyorson, valamint a 4×50 méteres mixed gyorsváltó volt második.