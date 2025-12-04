Sárkány Zalán óriási országos csúccsal ezüstérmes az úszó-Eb-n

Sárkány Zalán ezüstérmet nyert a lengyelországi Lublinban zajló rövidpályás Európa-bajnokság 1500 méteres gyorsúszószámában. Betlehem Dávid a negyedik lett.

Sárkány, aki tavaly Budapesten világbajnoki címet nyert 800 méteren, már a szerdai előfutam során jelezte, hogy komolyan kell vele számolni, ugyanis a legjobb idővel jutott be a döntőbe. Csütörtök este aztán egyből magához ragadta a kezdeményezést, magabiztos előnyt dolgozott ki, az ír Daniel Wiffen volt, aki próbálta vele tartani a tempót.

A címvédő Wiffen az utolsó 50 méterre vette át a vezetést, majd ellentmondást nem tűrően szakította le magáról Sárkányt és győzött. A magyar úszó 14:15.51-gyel így is megdöntötte a magyar rekordot.

A korábbi magyar csúcsot az a Betlehem tartotta 14:23.27-tel, aki ezúttal a táv első felében az ötödik-hatodik helyen haladt, majd a végén megpróbálta lehajrázni Florian Wellbrockot, de a német végül megszerezte a bronzot.

Ez karrierje egyik legjobb élménye

Nemrég volt egy egész hetes versenyem, szerintem ha az nincs, és kizárólag az Európa-bajnokságra készülök, akkor talán meglehetett volna.

Tavaly a világbajnokság előtt is így volt, ahhoz képest most egy óriási időt tudtam úszni, így egyáltalán nem vagyok elégedetlen. Nyilván jobban örültem volna, ha a végét kibírom, talán a győzelmi ösztön erősebb lehetett volna, de nyolcszázon figyelni fogok arra, hogy ez ne történjen meg” – nyilatkozta az MTI-nek Sárkány, aki megjegyezte, az időeredmény miatt ez mindenképpen karrierje egyik legjobb élménye marad.

„Wiffen ennek a számnak már most a legendája, tudtam, hogy számolnom kell vele a végén, ezért is vettem végig az ő irányába a levegőt. Nem panaszkodom, nyolcszázon a lehető legjobbat ki fogom hozni magamból” – jegyezte meg az Indiana Egyetem kiválósága.

A magyar csapat halmozza a második helyeket a lengyelországi Eb-n:

szerdán Szabó Szebasztián ezüstérmet szerzett 50 méter pillangón

ezüstérmet szerzett 50 méter pillangón csütörtökön előbb Ábrahám Minna lett második 200 gyorson

lett második 200 gyorson és a Szabó Szebasztián, Jászó Ádám, Senánszky Petra, Ábrahám Minna összeállítású magyar csapat ezüstérmet nyert a 4×50 méteres mixed gyorsváltók döntőjében.