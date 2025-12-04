Ott az újabb ezüst: Ábrahám Minna második a rövidpályás úszó-Eb-n

Ábrahám Minna ezüstérmet nyert 200 méteres gyorsúszásban a Lublinban zajló rövidpályás Európa-bajnokság csütörtöki versenynapján.

A 19 éves magyar versenyző 1:51.47-es egyéni csúccsal ért célba, így nem sokkal maradt el Hosszú Katinka 2014-es magyar rekordjától (1:51.18).

A szám másik magyarja, Pádár Nikolett 1:53.27-tel ötödik lett, a holland Marrit Steenbergen pedig 1:50.33-as Európa-csúccsal győzött.

Az Egyesült Államokban készülő Ábrahám pályafutása első egyéni érmét szerezte felnőtt világversenyen.

Ez volt a magyar csapat harmadik ezüstérme a lengyelországi kontinensviadalon, szerdán Szabó Szebasztián 50 méter pillangón, míg csütörtökön, korábban Sárkány Zalán 1500 méter gyorson volt második.