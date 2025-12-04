A Veszprém vért izzadt a győzelemért, a Szegedet jól megverték

A Veszprém házigazdaként 32-31-re legyőzte a portugál Sporting CP-t a férfi kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének tizedik fordulójában, csütörtökön.
A magyar bajnoki címvédő hazaiak, akiknek a keretéből keretéből Ali Zein hiányzott, a 11. percben már négy góllal vezettek, ezért a portugálok időt kértek, de a játék képe nem változott, sőt Ricardo Costa vezetőedzőnek a 24. percben ismét időt kellett kérnie. Csapata Francisco Costa nélkül – akit ebben az időszakban vállfájdalmak miatt ápoltak – nem boldogult támadásban, a Veszprém jól védekezett, és bár ekkor már kilenc rontott lövésnél tartott, gyors góljainak köszönhetően 15-9-es előnyben volt, írja az MTI.
A szünetben öt találat volt a különbség, a folytatásban pedig a hazaiaktól térdsérülés miatt kivált Yanis Lenne – a nyáron igazolt Európa-bajnok francia jobbszélső október elején épült fel Achilles-ín-sérüléséből. A Sporting előbb egy 4-1-es sorozattal felzárkózott, majd a 39. percben piros lap miatt elveszítette Christian Mogát. Jó döntésnek bizonyult a kapuscsere a portugáloknál, egy újabb 6-1-es széria végén, a 46. percben első alkalommal vezettek a meccsen.
Az utolsó hét percet Ligetvári Patrik nélkül játszotta le a Veszprém, a válogatott védekezőspecialista ugyanis megkapta a harmadik kiállítását, így már nem térhetett vissza. A vendégek három gólt lőttek és 31-29-es előnyben voltak, szűk másfél perccel a vége előtt azonban egyenlítettek a házigazdák. Az utolsó percben belül pedig a Sporting elrontotta a támadását, majd a túloldalon Nedim Remili betalált, végül
az utolsó másodpercben Rodrigo Corrales védése is kellett a veszprémi sikerhez.
Hugo Descat kilenc, Nedim Remili hat, Yanis Lenne öt góllal, Mikael Appelgen tíz, Rodrigo Corrales három védéssel vette ki részét a győzelemből. A túloldalon Orri Freyr Thorkelsson nyolc, Martim Costa hat találattal, André Bergsholm Kristensen öt, Mohamed Ali hat védéssel zárt.
A Szeged beleszaladt a késbe
A Bánhidi Bence és Magnus Röd nélkül játszó Szeged 40-32-re kikapott a címvédő német SC Magdeburg otthonában.
Az első három gólt a Szeged lőtte, 4-4-nél viszont egyenlített a Magdeburg, majd egy négyes gólsorozattal ellépett, ekkor Michael Apelgren, a Magyar Kupa-címvédő vendégek svéd vezetőedzője időt kért. A 27. percben még csak három találat volt a különbség, de az utolsó három és fél percben ezt a németek megduplázták, így megnyugtató, 19-13-as előnnyel mehettek a szünetre.
A második félidő elején egy újabb 4-0-s sorozattal tovább növelte a különbséget a házigazda, majd egy 5-2-es szériával némileg közelebb tudott férkőzni a Szeged. Az utolsó negyedóra kezdetén már eldőlt a mérkőzés, a hátralévő időben pedig felváltva estek a gólok. A németek mindössze 13 lövést rontottak a hatvan perc során.
Lazar Kukic öt, Janus Dadi Smárason és Bodó Richárd négy-négy góllal, Mikler Roland négy, Tobias Thulin hat védéssel zárt. A túloldalon Gisli Kristjansson hat, Magnus Saugstrup öt találattal, Sergey Hernández kettő, Matej Mandic 11 védéssel járult hozzá a sikerhez.
A Bajnokok Ligájában a januári világbajnokság miatt szünet következik, az öt győzelemmel és öt vereséggel álló csongrádiak legközelebb február 18-án lépnek pályára, amikor a Barcelonát fogadják. A hat sikerrel és négy vereséggel rendelkező Veszprém másnap a lengyel Industria Kielce vendége lesz.
Kézilabda Bajnokok Ligája
One Veszprém HC-Sporting CP (portugál) 32-31 (19-14)
Az A csoport állása: 1. Füchse Berlin (német) 18 pont, 2. Aalborg HB (dán) 17, 3. Veszprém 12, 4. Sporting CP 10, 5. Industria Kielce (lengyel) 9, 6. HBC Nantes (francia) 8, 7. Kolstad HB (norvég) 4, 8. Dinamo Bucuresti (román) 2
SC Magdeburg (német) – OTP Bank-Pick Szeged 40-32 (19-13)
A B csoport állása: 1. SC Magdeburg 20 pont, 2. Barcelona (spanyol) 18, 3. Orlen Wisla Plock (lengyel) 12, 4. Szeged 10, 5. GOG (dán) 8, 6. Paris Saint-Germain (francia) 6, 7. Eurofarm Peliszter (északmacedón) 4, 8. PPD Zagreb (horvát) 2