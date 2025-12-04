A Veszprém vért izzadt a győzelemért, a Szegedet jól megverték

A Veszprém házigazdaként 32-31-re legyőzte a portugál Sporting CP-t a férfi kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének tizedik fordulójában, csütörtökön.

A magyar bajnoki címvédő hazaiak, akiknek a keretéből keretéből Ali Zein hiányzott, a 11. percben már négy góllal vezettek, ezért a portugálok időt kértek, de a játék képe nem változott, sőt Ricardo Costa vezetőedzőnek a 24. percben ismét időt kellett kérnie. Csapata Francisco Costa nélkül – akit ebben az időszakban vállfájdalmak miatt ápoltak – nem boldogult támadásban, a Veszprém jól védekezett, és bár ekkor már kilenc rontott lövésnél tartott, gyors góljainak köszönhetően 15-9-es előnyben volt, írja az MTI.

A szünetben öt találat volt a különbség, a folytatásban pedig a hazaiaktól térdsérülés miatt kivált Yanis Lenne – a nyáron igazolt Európa-bajnok francia jobbszélső október elején épült fel Achilles-ín-sérüléséből. A Sporting előbb egy 4-1-es sorozattal felzárkózott, majd a 39. percben piros lap miatt elveszítette Christian Mogát. Jó döntésnek bizonyult a kapuscsere a portugáloknál, egy újabb 6-1-es széria végén, a 46. percben első alkalommal vezettek a meccsen.

Az utolsó hét percet Ligetvári Patrik nélkül játszotta le a Veszprém, a válogatott védekezőspecialista ugyanis megkapta a harmadik kiállítását, így már nem térhetett vissza. A vendégek három gólt lőttek és 31-29-es előnyben voltak, szűk másfél perccel a vége előtt azonban egyenlítettek a házigazdák. Az utolsó percben belül pedig a Sporting elrontotta a támadását, majd a túloldalon Nedim Remili betalált, végül

az utolsó másodpercben Rodrigo Corrales védése is kellett a veszprémi sikerhez.

Hugo Descat kilenc, Nedim Remili hat, Yanis Lenne öt góllal, Mikael Appelgen tíz, Rodrigo Corrales három védéssel vette ki részét a győzelemből. A túloldalon Orri Freyr Thorkelsson nyolc, Martim Costa hat találattal, André Bergsholm Kristensen öt, Mohamed Ali hat védéssel zárt.

A Szeged beleszaladt a késbe

A Bánhidi Bence és Magnus Röd nélkül játszó Szeged 40-32-re kikapott a címvédő német SC Magdeburg otthonában.

Az első három gólt a Szeged lőtte, 4-4-nél viszont egyenlített a Magdeburg, majd egy négyes gólsorozattal ellépett, ekkor Michael Apelgren, a Magyar Kupa-címvédő vendégek svéd vezetőedzője időt kért. A 27. percben még csak három találat volt a különbség, de az utolsó három és fél percben ezt a németek megduplázták, így megnyugtató, 19-13-as előnnyel mehettek a szünetre.

A második félidő elején egy újabb 4-0-s sorozattal tovább növelte a különbséget a házigazda, majd egy 5-2-es szériával némileg közelebb tudott férkőzni a Szeged. Az utolsó negyedóra kezdetén már eldőlt a mérkőzés, a hátralévő időben pedig felváltva estek a gólok. A németek mindössze 13 lövést rontottak a hatvan perc során.

Lazar Kukic öt, Janus Dadi Smárason és Bodó Richárd négy-négy góllal, Mikler Roland négy, Tobias Thulin hat védéssel zárt. A túloldalon Gisli Kristjansson hat, Magnus Saugstrup öt találattal, Sergey Hernández kettő, Matej Mandic 11 védéssel járult hozzá a sikerhez.

A Bajnokok Ligájában a januári világbajnokság miatt szünet következik, az öt győzelemmel és öt vereséggel álló csongrádiak legközelebb február 18-án lépnek pályára, amikor a Barcelonát fogadják. A hat sikerrel és négy vereséggel rendelkező Veszprém másnap a lengyel Industria Kielce vendége lesz.