Meg kell műteni a Ferencváros kapusát, kihagyja a vébét

Porckorongsérvvel műtik a héten Laura Glausert, adta hírül a L’Équipe.

A Ferencváros francia válogatott kapusa az interjú során érulta el, hogy még októberben sérült meg, egy rossz mozdulat után roppant egyet a nyaka, a bal karja pedig fájni kezdett. Végül sikerült megállapítani, mi okozza a problémát.

Porckorongsérvem van. Az elmúlt nyolc hetet pihenéssel töltöttem, hogy lássam, elmúlik-e magától, mint ahogyan ez általában lenni szokott. Nos, erre nem került sor. Ezt követően injekciót kaptam és kezeléseken is résztvettem, de eredmény nélkül

– mondta a francia lapnak Glauser.

A 32 éves kapus elmondta, hogy november 26-án műtéten esik át Párizsban, amely után 3-4 hónapig pihennie kell, ezért biztosan kihagyja a világbajnokságot is. Ezzel kapcsolatban viszont nagyon dicsérte posztriválisát, a Győrben parádéző Hatadou Sakót.