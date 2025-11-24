Sérülés miatt változik a női kéziválogatott vb-kerete

Két nappal a világbajnokság kezdete előtt megváltozott a női kézilabda-válogatott kerete.
A Magyar Kézilabda Szövetség beszámolója szerint Kovács Anett izomsérülés miatt nem utazik el a válogatottal a világbajnokság helyszínére, helyette Falusi-Udvardi Laura érkezik a csapatba, a Motherson Mosonmagyaróvári KC jobbszélsője.
A válogatott kedden utazik Hollandiába, első meccsét csütörtökön játsza Szenegál ellen, majd sorrendben Irán és Svájc kvetkezik a csoportkörben. A csoportok első 3-3 helyezettje jut a középdöntőbe, így továbbjutása esetén a magyar válogatott az A-csoport továbbjutóival mérkőzik majd meg, ahonnan csak az első kettő megy tovább az elődöntőbe.
A magyar válogatott vb-kerete
Kapusok: SZEMEREY Zsófi (Győri Audi ETO KC), JANURIK Kinga (FTC-Rail Cargo Hungaria), BUKOVSZKY Anna (MOL Esztergom)
Jobbszélsők: GROSCH Vivien (DVSC SCHAEFFLER), FALUSI-UDVARDI Laura (Motherson Mosonmagyaróvári KC)
Jobbátlövők: KLUJBER Katrin (FTC-Rail Cargo Hungaria), PAPP Nikoletta (CS Minaur Baia Mare, román), ALBEK Anna (Metz Handball, francia)
Irányítók: VÁMOS Petra (Metz Handball, francia), SIMON Petra (FTC-Rail Cargo Hungaria)
Beállók: TÓVIZI Petra (DVSC SCHAEFFLER), BORDÁS Réka (FTC-Rail Cargo Hungaria), SZMOLEK Apollónia (MOL Esztergom)
Balátlövők: KUCZORA Csenge (Thüringer HC, német), FARAGÓ Lea (MOL Esztergom), CSÍKOS Luca (Vác)
Balszélsők: MÁRTON Gréta (FTC-Rail Cargo Hungaria), HÁRSFALVI Júlia (FTC-Rail Cargo Hungaria)
A magyar válogatott csoportmérkőzései:
2025. november 27., 20:30: Magyarország-Szenegál (M4 Sport)
2025. november 29., 20:30: Irán-Magyarország (M4 Sport)
2025. december 1. 20:30: Magyarország-Svájc (M4 Sport)