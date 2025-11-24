női kézilabda vbnői kézilabda vb 2025kézilabdasport
Sport

Sérülés miatt változik a női kéziválogatott vb-kerete

Szigetváry Zsolt / MTI
24.hu
2025. 11. 24. 10:09
Szigetváry Zsolt / MTI

Két nappal a világbajnokság kezdete előtt megváltozott a női kézilabda-válogatott kerete.

A Magyar Kézilabda Szövetség beszámolója szerint Kovács Anett izomsérülés miatt nem utazik el a válogatottal a világbajnokság helyszínére, helyette Falusi-Udvardi Laura érkezik a csapatba, a Motherson Mosonmagyaróvári KC jobbszélsője.

A válogatott kedden utazik Hollandiába, első meccsét csütörtökön játsza Szenegál ellen, majd sorrendben Irán és Svájc kvetkezik a csoportkörben. A csoportok első 3-3 helyezettje jut a középdöntőbe, így továbbjutása esetén a magyar válogatott az A-csoport továbbjutóival mérkőzik majd meg, ahonnan csak az első kettő megy tovább az elődöntőbe.

A magyar válogatott vb-kerete

Kapusok: SZEMEREY Zsófi (Győri Audi ETO KC), JANURIK Kinga (FTC-Rail Cargo Hungaria), BUKOVSZKY Anna (MOL Esztergom)
Jobbszélsők: GROSCH Vivien (DVSC SCHAEFFLER), FALUSI-UDVARDI Laura (Motherson Mosonmagyaróvári KC)
Jobbátlövők: KLUJBER Katrin (FTC-Rail Cargo Hungaria), PAPP Nikoletta (CS Minaur Baia Mare, román), ALBEK Anna (Metz Handball, francia)
Irányítók: VÁMOS Petra (Metz Handball, francia), SIMON Petra (FTC-Rail Cargo Hungaria)
Beállók: TÓVIZI Petra (DVSC SCHAEFFLER), BORDÁS Réka (FTC-Rail Cargo Hungaria), SZMOLEK Apollónia (MOL Esztergom)
Balátlövők: KUCZORA Csenge (Thüringer HC, német), FARAGÓ Lea (MOL Esztergom), CSÍKOS Luca (Vác)
Balszélsők: MÁRTON Gréta (FTC-Rail Cargo Hungaria), HÁRSFALVI Júlia (FTC-Rail Cargo Hungaria)

A magyar válogatott csoportmérkőzései:
2025. november 27., 20:30: Magyarország-Szenegál (M4 Sport)
2025. november 29., 20:30: Irán-Magyarország (M4 Sport)
2025. december 1. 20:30: Magyarország-Svájc (M4 Sport)

Kapcsolódó
A spanyolok elleni fölényes győzelemmel hangolt a vb-nyitányra a női kéziválogatott
Második helyen zárt a csapat a norvégiai tornán.

Ajánlott videó

A lefitymált szovjet csapat akkorát focizott a britek ellen, hogy otthon úgy fogadták a játékosokat, mint a Vörös Hadsereg győztes katonáit

Friss

Népszerű

Összes
Magyar Péter: A Fideszben kitört a belháború, a tiszások több mint fele már szavazott
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik