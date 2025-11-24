Sérülés miatt változik a női kéziválogatott vb-kerete

Két nappal a világbajnokság kezdete előtt megváltozott a női kézilabda-válogatott kerete.

A Magyar Kézilabda Szövetség beszámolója szerint Kovács Anett izomsérülés miatt nem utazik el a válogatottal a világbajnokság helyszínére, helyette Falusi-Udvardi Laura érkezik a csapatba, a Motherson Mosonmagyaróvári KC jobbszélsője.

A válogatott kedden utazik Hollandiába, első meccsét csütörtökön játsza Szenegál ellen, majd sorrendben Irán és Svájc kvetkezik a csoportkörben. A csoportok első 3-3 helyezettje jut a középdöntőbe, így továbbjutása esetén a magyar válogatott az A-csoport továbbjutóival mérkőzik majd meg, ahonnan csak az első kettő megy tovább az elődöntőbe.