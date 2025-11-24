Már magyarul tanul a Fradi dán kézilabdaedzője

„Ez az egyik valaha volt legjobban várt karácsonyi időszak, az biztos, hiszen öt hónapja élek már Budapesten. Az elmúlt öt évben ráadásul november végén és december első felében mindig a válogatottal voltam, az is egyfajta nyomással járt, és jellemzően nagyon fáradt voltam karácsonykor is, de most több energiával tudok majd jelen lenni. Sokat jelent majd ez az időszak, jó érzés lesz hazamenni, néhány hetet a családommal tölteni, csak hátradőlni és nézni a világbajnokságot” – nyilatkozta az FTC női csapatának edzője a Fradi.hu portálon.

Jensen elmondta, rengeteg új élmény érte Budapesten, tetszik a Ferencváros felépítése, mindig is vágyott egy ilyen multisport klubba és multikulturális csapatba.

„Úgy hiszem, hogy a csapat is megfelelően fejlődik, még ha voltak is nagyon fájó eredményeink, magabiztos vagyok a következő félév és a következő szezon kapcsán is. Amikor idejöttem, volt egy képem a játékosokról, na, ebben volt elképzelésem, várakozásom, de sok minden teljesen más lett ahhoz képest.

Volt, aki jobb volt, mint vártam, volt, aki keményebb, volt, akinek könnyebb edzést tartani, és olyan is, akinek nehezebb. Most már sokkal jobban látom, hogy mire van szükség, hogy hol lehet még fejlődni.

A magyar nyelvet rettentő nehéznek érzi, annak ellenére, hogy beszél dánul, angolul, németül, és valamennyire spanyolul.

„De a magyar teljesen más világ. Sok szót ismerek már, ha tudom, hogy mi a téma körülöttem, akkor meg is értem egy részét, de beszélni nagyon nehéz. Kihívás, az biztos, de ha valami nehéz, akkor a sikerélmény is annál nagyobb tud lenni.”

