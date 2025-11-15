Történelmi bravúr: ilyet még sohasem ért el magyar női síző

A nemzetközi szövetség honlapja szerint a magyar versenyző az első sorozatban 27. lett, a másodikban pedig 21. Hátránya végül négy és fél másodperc lett a győztes amerikai Mikaela Shiffrin (1:48.92 perc) mögött.

A 30 éves Shiffrinnek ez volt pályafutása 102. vk-győzelme – szlalomban a 65., Leviben pedig már a kilencedik –, amivel tovább javította a vonatkozó rekordot. Fölényére jellemző, hogy a második helyen záró albán Lara Colturit 1.66 másodperccel előzte meg.

A februári, milánói-cortinai olimpiára készülő Tóth először jutott a második futamba, vagyis első alkalommal szerzett pontokat (hatot) a vk-sorozatban. Utóbbi a magyarok közül legutóbb 2017 decemberében Miklós Editnek sikerült.

Ami viszont történelmi siker: a legtechnikásabb alpesisí-számban magyar női sízőnek először sikerült eljutnia a második futamig.

Tóth Zita álma valóra vált

„Nagyon boldog vagyok, ezzel egy álmom vált valóra, amit már jó pár éve kergetek. A rajtszámom nem segített, de a körülmények jók voltak, nem romlott a pálya és le tudtam hozni azt a sízést, amit tudok. Jó napot fogtam ki, magabiztos voltam, úgy síeltem, mint edzésen és minden bejött” – nyilatkozta az M1 aktuális csatornának Tóth Zita, aki a 60-as rajtszámmal tudta kiharcolni a folytatást.

Egy kicsit nehéz volt, mert az álmom valóra vált, de közben készülnöm kellett a második futamra. Próbáltam ugyanazzal a felkészüléssel menni a másodikra, mindent ugyanúgy csináltam, hogy maradjak abban az érzésben, mint az első előtt. Ez sikerült szerencsére, nagyon örülök neki

– mondta.

A magyar síző kiemelte, eredetileg nem volt tervben, hogy a következő vk-állomáson elindul, ezzel az eredménnyel viszont eldőlt, hogy ott lesz jövő vasárnap az ausztriai Gurglben.

A magyar sísport újabb sikere

„Nagyon szépen és okosan versenyzett Zita, és ez meg is hozta az eredményt. A levi pályát jól ismeri, és ezt ügyesen ki is használta. Az első futamban kiválóan átvitte a tempót a lapos részekről a meredekebbekre és sokat adott hozzá a teljesítményéhez, hogy biztos volt magában. A második menetben még jobban odafigyelt és stabilan ment végig” – idézte a hazai szövetség közleménye Vági Zoltánt, az alpesi szakág szövetségi kapitányát.

Petrahn Barbara, a Magyar Sí Szövetség főtitkára a gratuláció mellett megjegyezte, a Tóth által elért világkupa-pontszerző hely műlesiklásban a magyar sísport történelmének újabb sikere, melyhez hosszú út vezetett.

Zita fantasztikus volt és érdemeit nem csökkentve szeretnék azoknak a sportszakembereknek is gratulálni, akik ezen az úton kísérik és kísérték, hiszen ez az eredmény az ő sikeres munkájuk visszaigazolása is. Reméljük, a jövőben további kiváló eredményeknek örülhetünk majd

– nyilatkozta a főtitkár.

Tóthnak a februári, olaszországi esemény lesz a második téli olimpiája, Pekingben ő volt a magyar csapat egyik zászlóvivője a megnyitón.

(MTI)