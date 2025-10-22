„Ez a döntés folytatja a sportolóinkkal szembeni diszkriminatív politikát” – az orosz sízők nem juthatnak ki az téli olimpiára

A Nemzetközi Sí- és Hódeszka Szövetség (FIS) tanácsa eltiltotta az orosz és fehérorosz sportolókat a nemzetközi versenyeken való részvételtől, így a két ország sportolói nem indulhatnak a 2026-os milánói és cortinai olimpiai és paralimpiai játékok selejtezőin sem.

A FIS kedd esti közleményében jelentette be, hogy bár a Nemzetközi Olimpiai Bizottság rendszere lehetővé tenné az orosz és fehérorosz sportolók részvételét semleges színekben, a maga részéről fenntartja a 2022 márciusától, az orosz-ukrán háború kezdete óta vallott álláspontját,

vagyis elutasítja visszaengedésüket a hat FIS-sportág világkupa-sorozatába, amely az olimpiai kvalifikáció megszerzésének lehetőségét is kínálja a mezőny számára.

Az orosz síszövetség mélységes csalódottságának adott hangot a FIS friss határozata miatt. „Ez a döntés folytatja a sportolóinkkal szembeni diszkriminatív politikát, amely ellentmond a FIS alapszabályába foglalt politikai semlegesség alapelvének.

Továbbra is határozottan kiállunk az egyenlő és tisztességes bánásmód mellett, és igyekszünk minden rendelkezésre álló eszközt igénybe venni annak érdekében, hogy a sportolókat ne büntessék a rajtuk kívül álló politikai okokból

– írta közleményében az orosz szövetség.

Miközben a FIS kitart elutasító álláspontja mellett, a Nemzetközi Paralimpiai Bizottság (IPC) szeptember végi, szöuli közgyűlésén úgy döntött, hogy Oroszország és Fehéroroszország ismét teljes jogú tagja a szervezetnek. A két országot az ukrajnai háború kitörése óta sújtották szankciók az IPC-ben. A mostani döntéssel viszont megnyílhat az út afelé, hogy a két ország sportolói – akár már a saját zászlójuk alatt és csapatban is – ott legyenek a márciusi téli paralimpián.