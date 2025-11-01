Meg kell állítani a doppingolimpiát! – etikát és erkölcsöt emleget, felelőtlenséggel vádol a WADA elnöke

A lengyel sportvezető egy londoni rendezvényen újságíróknak nyilatkozva a májusra, Las Vegasba meghirdetett eseményt – amelyen lehetővé teszik a versenyzők számára, hogy orvosi felügyelet mellett teljesítménynövelő szereket használjanak – nagyon veszélyesnek és felelőtlennek nevezte.

Nem is tudjuk, mit mondjunk erre a nevetséges ötletre, arra, hogy etikai és erkölcsi szempontból hogyan lehetséges, hogy az emberek beleegyeznek abba, hogy tiltott szereket használva versenyezzenek. Ez teljesen ellentétes mindazzal, amit mi csinálunk. Nagyon veszélyes.

Remélem, hogy nem fog megtörténni, bár vannak meglehetősen fontos és gazdag emberek, akik szponzorálják ezt a felelőtlen rendezvényt” – nyilatkozta.

Banka kijelentette, hogy nagyon szívesen együttműködne az Egyesült Államok Doppingellenes Ügynökségével, de annak a kölcsönös tiszteleten kell alapulnia. Márpedig az utóbbi időben nagy a feszültség a két szervezet között, az év elején az USADA kijelentette, hogy teljes mértékben támogatja az amerikai kormány azon döntését, miszerint visszatartja a 3,6 millió dollár kifizetését a WADA-nak.

Az amerikaiak ugyanis nem tudták megbocsátani, hogy kínai úszók indulhattak a 2021-es tokiói olimpián, annak ellenére, hogy hónapokkal korábban pozitív doppingtesztet produkáltak.

Banka csütörtökön hozzátette, nagyon szeretnék, ha amerikai kollégái többet tennének annak érdekében, hogy az esemény meghiúsuljon.

Az első Enhanced Gamesra a tervek szerint jövő május 21-24-es között kerül sor, a sportolók atlétikai, úszó és súlyemelő számokban mérik össze az erejüket.

A játékok minden egyes eseményének összdíjazása 500 ezer dollár (432 ezer euró), amelyből az első helyezett 250 ezer dollárt (216 ezer eurót) kap. A kiírás szerint a szereplésért is jár pénz, míg 50 és 100 méteres gyorsúszásban egymillió dollárt (864 ezer eurót) kínálnak a világcsúcsok megdöntéséért.