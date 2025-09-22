„Kicsit lopni és kicsit gyilkolni nem lehet” – emberkísérletként vágnak bele az első „doppingolimpiába”

Bár sokszor mondják, hogy a tiltott szerek használói mindig az ellenőrök előtt járnak, a versenyek tisztaságát megőrizendő a NOB és a WADA évtizedek óta mindent elkövet a doppingolás megakadályozása, de legalábbis féken tartása és az ellenőrzések szigorítása érdekében. A képlet egyszerű, a WADA égisze alatt megrendezett versenyeken szigorú szabályok vannak, amelyeket be kell tartani.

Ebbe a helyzetbe rondíthat bele egy kétes vállalkozás, amely a tudomány mögé bújva, és hangzatos célokat megfogalmazva azt hirdeti, átvernék a halált, és szeretnék megtalálni az emberi teljesítőképesség és egyben az élet határait. Csak lehet, a végén mégis a halál lesz a győztes:

az Enhanced Games nem kevesebbet akar megvalósítani, mint a mértéktelen doppingolást és az abból adódó csúcshajhászást.

„Eljutottak hozzánk a hírek, olyannyira, hogy nem nagyon akadt olyan szervezet, amely ne tiltakozott volna vadul” – mondta a 24.hu megkeresésére Tiszeker Ágnes, a Magyar Antidopping Csoport (MACS) vezetője.

Ez egy döntés és választás, egy etikai kérdés. Az embernek el kell döntenie, hogy támogatja vagy ellenzi a doppingot. Mert kicsit nem lehet doppingolni. Vagy igen, vagy nem.

Azt mondta, egyértelműen látszik a történetben a kereskedelmi szándék, és sokkal inkább a pénz vezérli a kitalálókat, semmint a sport.