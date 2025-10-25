A Debrecen nem tudta megizzasztani a Győrt a BL-rangadón

A címvédő Győr 36-30-ra győzött Debrecenben a női kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének ötödik fordulójában

A magyar bajnoki címvédő szerezte a találkozó első négy gólját, tíz perc után pedig már 7-2-re vezettek a gyors találatokat szerző győriek. Noha öt percre rá már a mínusz kettőért támadhatott a házigazda, a huszadik percbe lépve az addigi legnagyobb különbség szerepelt a Hódos Imre Sportcsarnok eredményjelzőjén (13-7).

Hét a hat elleni játékra váltott támadásban a Debrecen, amely ezzel megfelezte lemaradását. Noha a létszámfölényes debreceni játék befejezésekben hatékonyan működött, három találatnál közelebb nem tudott zárkózni a vendéglátó, mivel több alkalommal nem jutott el lövésig.

Pihenőre a győriek ötgólos előnyével vonultak a felek.

A fordulást követően hatékony szélsőjátékával tartotta egy ideig a lépést vendégével a Debrecen, ám hibáit kihasználva a címvédő hét találatra el tudott távolodni (27-20). A vendégek hosszabb kispadja éreztette hatását – az idényben először a teljes keretére számíthatott Per Johansson vezetőedző –, a rotálással együtt is tartották a különbséget és a záró tíz percnek 32-25-ről vágtak neki.

A végjátékhoz érve szorosabb lett az állás, négy gólig tudott közelíteni Szilágyi Zoltán vezetőedző vendéglátó együttese, ám a Győr nem adott esélyt a pontszerzésre riválisának. A mérkőzés legeredményesebbjeként a debreceni Alicia Toublanc tizenegyszer talált be. Az idénybeli hibátlan mérlegét megőrző Győrben hárman is legalább öt gólig jutottak, a sikerből az Európa-bajnoki bronzérmes Szemerey Zsófi nyolc védéssel vette ki a részét.

A Debrecen sorozatban negyedik vereségét szenvedte el a csoportkörben.

A Metz szintén százszázalékos maradt: az előző kiírásban negyedik francia együttes 27-24-re kerekedett felül a Storhamar vendégeként, a győzelemhez Albek Anna négy, a Szemereyhez hasonlóan Eb-harmadik Vámos Petra három találattal járult hozzá.

