Két vereséggel nyitott, de már pozitív a Fradi mérlege a kézi-BL-ben

A Ferencváros 37-33-ra nyert szombaton a horvát Podravka Koprivnica vendégeként a női kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének ötödik fordulójában.

A sérült Laura Glauser és Tomori Zsuzsanna nélkül kezdte a kaproncai találkozót a Magyar Kupa címvédője. A világbajnok francia kapus hiányát nem érezték meg a zöld-fehérek, mert Janurik Kinga fontos védésekkel segítette társait.

A mérkőzés elején egymást érték a kétperces kiállítások, a Ferencváros pedig korán háromgólos előnyre tett szert (5-2). Bő negyedóra elteltével már 10-5-re vezetett a vendégcsapat, a mindkét oldalon sok hibát hozó első játékrész végén pedig három találat volt a különbség.

A második félidőben egy 4-0-s periódussal 28-20-ra elhúzott az FTC, amely 30-21-es vezetésénél már a kétszámjegyű különbséghez is közel került.

Noha ezt végül nem érte el a magyar klub, sőt, a hajrára a házigazda közelíteni tudott, a ferencvárosi siker nem forgott veszélyben. Angela Malestein hét, Emily Vogel és Simon Petra hat-hat góllal, az utóbbihoz hasonlóan Európa-bajnoki bronzérmes Janurik tíz védéssel járult hozzá a győzelemhez, amely két vereség mellett immár a harmadik volt az FTC számára a csoportkörben.