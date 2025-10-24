Kós Hubert döntős, Fángli Henrietta országos csúcsot úszott

Fángli Henrietta országos csúcsot úszott a rövidpályás világkupa-sorozat torontói állomásának második napján.

A 23 éves úszó péntek este száz méter mellen ért be a célba kereken 1:05.00-ös idővel, amivel új országos csúcsot állított fel. Mivel ötödikként ért célba, így a döntőben is ott lesz.

Szintén fináléba jutott Kós Hubert is, aki ötven háton ugrott medencébe, legjobb idővel sikerül döntőbe jutnia, ám a másik magyar versenyző, Jászó Ádám 10. helyen zárt. Ott lesz viszont a fináléban Márton Richárd, aki 200 pillangón a hatodik legjobb időt úszta.

Németh Nándor 100 gyorson, Zombori Gábor 200 vegyesen zárt 13. helyen, míg Senánszky Petra 50 pillangón versenyzett, de nem járt közel a döntőhöz.