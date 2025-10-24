Kós Hubert a világcsúcsát követően: Most végérvényesen kiderült, mennyire fontos, hogy legyen egy kis szünet

Ezen bőven lehet javítani

– közölte Kós Hubert a 200 méteres világcsúcsát követően.

A magyar úszó kétszáz háton nyert fölényesen a rövidpályás világkupa-sorozat harmadik, torontói állomásán. A 22 éves magyar versenyző 1:45.12 perces eredménnyel zárt az élen, amivel több mint fél másodperccel javította meg az ausztrál Mitchell Larkin tízéves, 1:45.63-as világrekordját, egyben pályafutása első felnőtt világcsúcsát állította fel. A magyar szövetségnek nyilatkozva elmondta, Bob Bowman tömör üzenetben gratulált neki a rekordhoz.

„Nem vitte túlzásba, de tőle egy ilyen többet ér, mint a korona, amit a fejemre tettek” – mondta Kós az edzője kapcsán, majd kifejtette véleményét az eredményéről is.

„Ebben van még, mert a harmadik ötven, meg pláne az utolsó az erős kezdés miatt halványabbra sikerült, szóval ezen bőven lehet javítani.

Most végérvényesen kiderült, mennyire fontos, hogy legyen egy kis szünet. Tavaly nem volt, Szingapúrban mondtam is, hogy azt érzem: mentálisan kifacsart lettem a vébé végére. Szükség volt arra az egy hónapra nyáron, amíg kikapcsolódtam, így nem kellett több mint pár hét komolyabb edzés, és már így is képes voltam erre a világcsúcsra

Az van bennem, hogyha két-három hét munka után így ment, akkor mi lesz harminc-valahány hét után Párizsban, az Európa-bajnokságon. Mert hiszem, hogy ez a szezon még jobb lesz, mint az előző kettő” – zárta gondolatait a 22 éves klasszis.