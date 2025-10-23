Azonos neműek műkorcsolya-forradalma: nő és férfi helyett A és B versenyző indulhatott

A 20 éves Millie Colling az angliai Gatesheadben született és hatévesen költözött Finnországba, valamint a 19 éves Emma Aalto együtt versenyezhettek, miután szorgalmazták a szabályok módosítását, a finn szövetség pedig végül áldását adta a módosításra. Aalto korábban fiú párjával versenyzett, de egy sérülés miatti kényszerű szünet után nehezen talált új partnert. Így jégtáncra váltott, és miután megismerkedett Collinggal, együtt kezdtek el álmodozni arról, hogy közösen indulhassanak.

Az álomból pedig hamarosan valóság lett, ehhez persze kellettek előhirnökök is. A kanadai szövetség már 2022-ben megváltoztatta a szabályait, így a páros számokban már nem „női” és „férfi”, hanem A és B korcsolyázók indulhattak.

Tavaly Gabriella Papadakis, a 2022-es pekingi olimpia francia jégtáncbajnoka egy bemutatóversenyen az amerikai olimpiai aranyérmesével, Maddson Hubbell adott elő szép gyakorlatot, megmutatva, milyen is lehet két nő tánca.

„Csak legjobb barátok vagyunk, akik együtt akarnak korcsolyázni. Egy pillanat elég volt ahhoz, hogy megtaláljuk a közös hangot a jégen” – nyilatkozták.

Tükrözni a társadalom változásait

Colling és Aalto ilyen előzmények után nyújtotta be a kérelmét a finn szövetséghez, amely nagyon pozitívan reagált a kezdeményezésükre.

„Azt mondták, hogy a műkorcsolyának tükröznie kellene a társadalom változásait” – nyilatkozta edzőjük, Neil Brown.

„Amikor a lányok először megkerestek, azt mondták, hogy el akarnak szakadni attól a koncepciótól, hogy egy férfi vezet, és egy nő követi. Megértettem, de elmagyaráztam nekik, hogy a táncban van egy bizonyos mozgásmechanika, és mindig van valaki, aki vezet, és valaki, akit vezetnek. És ezeket a szerepeket világosan meg kell határozni, különben nem tudják helyesen végrehajtani az elemeket” – mesélte.

Brown elismerte, az elején kicsit küzdött azzal, hogyan közelítsen meg egy azonos nemű párt edzőként.

Nekem mindig azt tanították, hogy a férfi vezet, és ő az, aki gondoskodik a partneréről. És azt hiszem, ez gyönyörű a műkorcsolyában. De természetesen, ahogy a világ változik, a sportnak is változnia kell. És azt hiszem, gyönyörű kapcsolatot lehet találni a jégen azonos nemű párokkal

– tette hozzá.

Nyitottság és lazítás

A kettős október második hétvégéjén vívta első közös versenyét a finn nemzeti bajnokság selejtezőjén., ahol végül öt páros közül a harmadik helyen végeztek. (Paradox módon a jelenlegi szabályok azt nem teszik lehetővé, hogy magán a bajnokságon induljanak.)

Nagyon hálásak vagyunk minden támogatásért, amit a többi versenyzőtől és a közönségtől kaptunk

– osztották meg Instagram-oldalukon.

Hogy ennek lesz-e a folytatása nem tudni, edzőjük annyit elmondott, hogy többen megkeresték, és jelezték, ez nagyon nem tartják jó ötletnek, mert ha a férfiaknál is elkezdődik a folyamat, akkor még kevesebb partner maradna a klasszikus pároshoz.

A finn szövetség egyelőre nem aggodalmaskodott, inkább úgy vélte, ez a szabályváltozás biztosítja, hogy sokkal több korcsolyázónak legyen lehetősége részt venni a jégtáncban.

„Célunk, hogy a műkorcsolya mindenki számára nyitott legyen, és a szabályok lazítása természetes lépés ezen az úton” – mondta Laura Tykkylainen, a szövetség sportigazgatója, hozzátéve:

„Hálásak lennénk, ha a Nemzetközi Korcsolyázó Szövetség (ISU) is lépéseket tenne ebbe az irányba.”

Út a konzervatív világ felé

Az ISU azonban nem tervez semmi ilyesmit, legalábbis a közeljövőben nem. Kaitlyn Weaver, korábbi versenyző és az ISU technikai bizottságának tagja szerint a jelenlegi politikai helyzet, többek között Donald Trump újraválasztása az amerikai elnöki posztra, tovább bonyolítja az ilyen jellegű változtatásokat.

Attól tartok, hogy a világ egyre konzervatívabbá válik. És a fő prioritás a sportolók számára biztonságos környezet megteremtése

– magyarázta.