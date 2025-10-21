„Egyből éreztem, hogy nagy a baj” – súlyosan megsérült a magyar válogatott hokis

Eltört Mihalik Gergő, a jégkorong Erste Ligában szereplő DEAC játékosának jobb felkarja, amelyet hétfőn este megműtöttek Debrecenben. A Debreceni Egyetem csapata vasárnap 4-0-ra nyert a DVTK Jegesmedvék otthonában, és a 20 éves csatár számára már az első harmadban véget ért a bajnoki.

Nagy sebességgel mentem kapura, és a lövés után kaptam egy lökést az ellenféltől. A palánknak csapódtam, és egyből éreztem, hogy baj van

– mondta a klubhonlapnak az előző idényben a felnőtt válogatottban is bemutatkozó hokis.

Mihalik hosszabb ideig biztosan nem gyarapítja 106 Erste Liga-mérkőzéseinek számát, mivel a csarnokból a miskolci kórházba szállították, hétfőn este pedig már megoperálták Debrecenben.

„Az orvosok szerint gyorsabb lesz a felépülés, ha betesznek egy lemezt a karomba, de egyelőre nem lehet tudni, mennyi kihagyás vár rám” – mondta.

Hozzátette, a szezon egy részéről lemarad, de elképzelhető, hogy a tavasszal a rájátszásra már újra játszhat.

A csatár ebben az idényben 11 mérkőzésen egy gólt szerzett, adott két gólpasszt.

A DEAC 4 győzelemmel és 7 vereséggel az ötödik helyen áll a tabellán.