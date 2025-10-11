Betlehem Dávid űrtempóba kapcsolt, sorra söpri be az érmeket

Betlehem Dávid szombaton aranyérmet nyert a 3 kilométeres kieséses sprintversenyben a nyíltvízi úszók szardíniai Golfo Aranciban zajló világkupa-versenyén.

A magyar versenyző az első 1500 méteres távon futamából a második helyen jutott tovább, ezer méteren már nem lehetett megelőzni, majd az utolsó, 500 méteres sprinten is elsőként süvített a célba, több mint három másodpercet vert a második Marc-Antoine Olivier-re.

Betlehem parádés formában van, pénteken 10 kilométeren is aranyérmet nyert, szombad délelőtt pedig a vegyes váltóval harmadik helyen ért célba.