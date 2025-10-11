Kós Hubert már az előfutamban óriási országos csúcsot úszott

Kós Hubert országos csúcsot úszott 100 méter vegyesen a rövidpályás világkupa-sorozat nyitóállomásának előfutamában.

Az Indiana állambeli Carmelben zajló viadalon a 22 éves olimpiai bajnok 52.11 másodperces idővel a negyedik helyen jutott a fináléba, ezzel több mint hét tizedet faragot saját, 2022-es rekordjából (52.82).

Kós fő számában, 200 méter háton – amelyben nagymedencében olimpiai és világbajnok, 25 méteres pályán pedig tavaly a budapesti vb-n nyert aranyérmet – favorithoz méltón a legjobb idővel (1:51.33 p) került a fináléba.

A vk-t két hét alatt három észak-amerikai városban rendezik, vasárnapig Carmelben szerepelnek az úszók, a következő hétvégén a Chicago melletti Westmontban versenyez a mezőny, a sorozat október 23. és 25. között Torontóban zárul.