A német bajnok nem tudta lefékezni a magyar kézist a drámai BL-meccsen

A vártnál sokkal szorosabb mérkőzésen tudott csak felülkerekedni a német bajnok Füchse Berlin a Dinamo Bucurestin a kézilabda Bajnokok Ligájában.

A németek időntúli hetesből szerezték a győztes góljukat.

A meccsen többször is vezető román együttesben ott volt a magyar válogatott Rosta Miklós, aki öt próbálkozásból öt gólt szerzett, csapata egyik legeredményesebb játékosa volt. Ráadásul nyolc másodperccel a meccs vége előtt az ő találatával egyenlített a Dinamo, de Tobias Gröndahl hetesből végül kicsikarta a Füchsének a győzelmet.

Az összefoglaló:

Az előző szezonban a bajnoki cím mellé Bajnokok Ligája-ezüstöt szerző, majd ebben a szezonban váratlanul edzőt és sportigazgatót cserélő Berlin így hibátlan mérleggel vezeti az A csoportot, míg a román bajnoki címvédő négy vereséggel csoportja utolsó helyén áll. Ebben a csoportban szerepel a Veszprém is, amely a Kielcét verte csütörtökön.