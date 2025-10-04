kézilabdasportcsurgótatabánya
Hihetetlen: mumusa újra lecsapott a szegedi kézicsapatra

Bodnár Boglárka / MTI
2025. 10. 04. 19:09
Bodnár Boglárka / MTI

A Tatabánya öt góllal nyert Balatonfüreden, a Szeged pedig döntetlenre mentette mérkőzését Csurgón a férfi kézilabda NB I szombati játéknapján.

Balatonfüreden a hazai csapatból a szlovén Tim Rozman, a vendégektől a horvát Josip Sarac emelkedett ki, egyformán hat góllal. A Tatabánya mind az öt eddigi mérkőzését megnyerte, ezzel az élen áll.

A Csurgó és a Szeged végig szoros mérkőzést játszott, a vendégeknél a horvát Mario Sostaric hét másodperccel a vége előtt egyenlített.

A hazaiaknál Gábor Marcell hét gólt lőtt, a szegediek közül az osztrák Sebastian Frimmel volt a legeredményesebb hat találattal.

A Csurgó nem először tréfálta meg a Szegedet, egy éve például nyerni tudott esélyesebb riválisával szemben. A Szeged így a legutóbbi két bajnokiján nyeretlen maradt, ezt megelőzően ugyanis kikapott a Tatabányától.

Kézilabda NB I

Balatonfüredi KSE-MOL Tatabánya KC 24-29 (13-16)

Csurgói KK – OTP Bank-Pick Szeged 25-25 (11-10)

