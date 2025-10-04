A reptéren aludt a dán kézicsapat, így is megnyerte a debreceni BL-meccset

A Debrecen saját közönsége előtt 32-29-re kikapott a legutóbbi kiírásban bronzérmes Esbjergtől a női kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörében, írja az MTI.
A dán bajnokcsapat játékosai számára nem volt egyszerű a magyarországi túra. A Dániasport beszámolója szerint a repülőjük eleve egyórás késéssel indult, így lekésték a müncheni csatlakozást. Felültek aztán a következő gépre, de drónok miatt le kellett szállniuk, majd órákig nem tudták, mi lesz velük. Közben az Oktoberfest miatt nem tudtak szállást foglalni a városban, így a reptéren aludt a különítmény, és mivel a boltok már zárva voltak, víz és snack volt, amit fogyasztani tudtak.
Szombat reggel tudtak aztán útnak indulni Budapestre, majd még várt rájuk egy buszút Debrecenbe.
Az Ejsberg ennek ellenére a meccs elején magához ragadta a kezdeményezést, és ugyan a Debrecen fordított és 9-6-ra is vezetett Kristin Thorleifsdottir góljával a 16. percben, a vendégcsapat előbb ledolgozta hátrányát, majd a szünetre is minimális előnnyel mehetett.
A második félidőben három gólra hízott az Esbjerg fórja, Szilágyi Zoltán így időt kért. Ezután több lehetősége is volt a DVSC előtt az egyenlítésre, de hol kimaradt egy ziccer, és még hetesből sem sikerült egalizálni. A dán bajnok aztán ismét megnyugtató előnybe került, végül pedig 32-29-re győzött, Tabea Schmid 8, Henny Reistad pedig hét gólt szerzett, míg Anna Opstrup Kristensennek kilenc védése volt. Hazai oldalon Jovana Jovovic hatszor volt eredményes, Jessica Ryde nyolcszor hárított.
Női Bajnokok Ligája, csoportkör, 4. forduló, A csoport
DVSC Schaeffler-Team Esbjerg (dán) 29-32 (14-15)
lövések/gólok: 46/29, illetve 47/32
gólok hétméteresből: 4/2, illetve 5/4
kiállítások: 2, illetve 4 perc