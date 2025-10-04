A reptéren aludt a dán kézicsapat, így is megnyerte a debreceni BL-meccset

A Debrecen saját közönsége előtt 32-29-re kikapott a legutóbbi kiírásban bronzérmes Esbjergtől a női kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörében, írja az MTI.

A dán bajnokcsapat játékosai számára nem volt egyszerű a magyarországi túra. A Dániasport beszámolója szerint a repülőjük eleve egyórás késéssel indult, így lekésték a müncheni csatlakozást. Felültek aztán a következő gépre, de drónok miatt le kellett szállniuk, majd órákig nem tudták, mi lesz velük. Közben az Oktoberfest miatt nem tudtak szállást foglalni a városban, így a reptéren aludt a különítmény, és mivel a boltok már zárva voltak, víz és snack volt, amit fogyasztani tudtak.

Szombat reggel tudtak aztán útnak indulni Budapestre, majd még várt rájuk egy buszút Debrecenbe.

Az Ejsberg ennek ellenére a meccs elején magához ragadta a kezdeményezést, és ugyan a Debrecen fordított és 9-6-ra is vezetett Kristin Thorleifsdottir góljával a 16. percben, a vendégcsapat előbb ledolgozta hátrányát, majd a szünetre is minimális előnnyel mehetett.

Egy hetesvédés a dánok kapusától:

A második félidőben három gólra hízott az Esbjerg fórja, Szilágyi Zoltán így időt kért. Ezután több lehetősége is volt a DVSC előtt az egyenlítésre, de hol kimaradt egy ziccer, és még hetesből sem sikerült egalizálni. A dán bajnok aztán ismét megnyugtató előnybe került, végül pedig 32-29-re győzött, Tabea Schmid 8, Henny Reistad pedig hét gólt szerzett, míg Anna Opstrup Kristensennek kilenc védése volt. Hazai oldalon Jovana Jovovic hatszor volt eredményes, Jessica Ryde nyolcszor hárított.