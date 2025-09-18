sportkézilabdaveszprémkézilabda bajnokok ligája
Magabiztos győzelemmel javította ki a nyitómeccses vereségét a Veszprém

2025. 09. 18. 20:47
A Veszprém kézilabdacsapata csütörtökön 30-25-re nyert a francia HBC Nantes ellen a Bajnokok Ligája csoportkörének második fordulójában.

Jó védekezéssel és gyors ellentámadásokkal kezdtek a hazaiak, de amint csökkent a védelem hatékonysága és bele-belehibáztak a támadásba is a veszprémiek, a Nantes egy gólra csökkentette a különbséget. A franciák egyenlítése után viszont megrázta magát a Veszprém és félidőben két góllal újra vezetett. Térfélcsere után Rodrigo Corrales védései megalapozták a nagyobb arányú sikert, hat gólra elhúztak a hazaiak 24-18-nál, de ezúttal fegyelmezetten tartották az eredményt, a fáradó franciáknak pedig nem volt esélyük felzárkózni.

Az egy győzelemmel és egy vereséggel álló bakonyiak jövő szerdán a Rosta Miklóst foglalkoztató román Dinamo Bucuresti otthonában folytatják szereplésüket a csoportkörben.

Végeredmény – kézilabda BL, csoportkör, 2. forduló

One Veszprém HC-HBC Nantes (francia) 30-25 (17-15)

lövések/gólok: 56/30, illetve 51/25

gólok hétméteresből: 2/2, illetve 1/1

kiállítások: 2, illetve 6 perc

