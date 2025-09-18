Magabiztos győzelemmel javította ki a nyitómeccses vereségét a Veszprém

A Veszprém kézilabdacsapata csütörtökön 30-25-re nyert a francia HBC Nantes ellen a Bajnokok Ligája csoportkörének második fordulójában.

Jó védekezéssel és gyors ellentámadásokkal kezdtek a hazaiak, de amint csökkent a védelem hatékonysága és bele-belehibáztak a támadásba is a veszprémiek, a Nantes egy gólra csökkentette a különbséget. A franciák egyenlítése után viszont megrázta magát a Veszprém és félidőben két góllal újra vezetett. Térfélcsere után Rodrigo Corrales védései megalapozták a nagyobb arányú sikert, hat gólra elhúztak a hazaiak 24-18-nál, de ezúttal fegyelmezetten tartották az eredményt, a fáradó franciáknak pedig nem volt esélyük felzárkózni.

Az egy győzelemmel és egy vereséggel álló bakonyiak jövő szerdán a Rosta Miklóst foglalkoztató román Dinamo Bucuresti otthonában folytatják szereplésüket a csoportkörben.