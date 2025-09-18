Egyetlen ugráson múlt a 18 éves magyar atléta vb-döntője

Bátori Lilianna a csütörtöki selejtezőben 1,88 métert ugrott, de nem jutott be a női magasugrás döntőjébe a tokiói szabadtéri atlétikai világbajnokságon.

A 36-os mezőny két csoportban ugrott, a kezdőmagasságot pedig 1,83 méterben állapították meg. Karrierje első felnőtt szabadtéri világversenyén szereplő Bátori elsőre hibázott, de másodjára szépen hozta a magasságot. Öt centit emeltek a lécen, ezt elsőre épphogy, a vádlijával sodorta le a magyar atléta, ám ez a remek ugrás erőt adott neki a folytatásra és következőre átugrotta a magasságot.

Csak 24-en maradtak a folytatásra, 192 centiméter következett, ez viszont már nem sikerült Bátorinak. A magyar atléta végül csak azért nem jutott be a vasárnapi fináléba, mert öten is elsőre ugrották meg a 1,88 métert, míg Bátorinak volt rontása ezen a magasságon. Ha az a rontás nincs, ő is döntőzne.

„Nagyon jó verseny volt, élveztem! Ahhoz képest, hogy voltak olyan versenyeim, amiket 1,83 alatti eredménnyel fejeztem be, az már nagyon jó, hogy azon be tudtam szállni. Az volt az egyik fő célom, hogy ne ikszeljek be, azt nagyon nem szerettem volna. Viszont, miután az sikerült, megkönnyebbültem és onnan már csak élvezni akartam a versenyt, ami sikerült” – nyilatkozta a Vasas versenyzője.

Igazán fenn maradhatott volna a léc 1,92-n, valóban. Viszont most fontosabb, hogy a legutóbbi két versenyen 89-et és 88-at ugrottam, ráadásul a a 92-es kísérleteim szerintem jók voltak most. Mindez pedig egy fejlődés, ami megnyugtat, mert azt mutatja, hogy jó úton vagyok, megoldódott a gondunk és nagy sebességből is el tudok rendesen ugrani.

A 20. helyen végzett magasugró búcsújával eldőlt, hogy magyar szempontból a vb szombaton zárul, amikor a gyalogló Spiller Tiziána és Venyercsán Bence versenyez majd 20 kilométeren.