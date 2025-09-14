„Nagyon boldog vagyok, de még nem tudom felfogni” – Szabó Nóra a negyedik legjobb európaiként ért célba a maratonon

Szabó Nóra a 15. helyen zárta a női maratonfutást a tokiói atlétikai világbajnokságon.

Az Eurosport tudósítása szerint a versenyt nagyon fülledt, párás időben rendezték meg, emiatt az egész mezőny kicsit lassabb tempóban kezdett.

A magyar csúcstartó (2:25:52 óra) Szabó a középmezőnyből kezdte meg a felzárkózást, 30 kilométernél a 26. helyen futott, negyvennél viszont már a tizenhatodik volt. Végül 2:31:41-es idővel a 15. lett, és az európaiak közül csak hárman előzték meg.

Hihetetlen számomra ez a 15. hely, nagyon boldog vagyok, de még nem tudom felfogni. Azt sajnálom, hogy volt egy-két kilométer, amikor beragadtam egy bolyba, és nem néztem az órám, mert az a két kilométer lassú volt.

Nem volt holtpont, a végén pedig nagyon jó érzés volt bejönni a stadionba. Nagyon örülök. Most egy hetet pihenek, aztán készülök a következő, valenciai maratonra. Ott már az időre fogok menni” – nyilatkozta az MTI-nek Szabó, aki előzetesen azt tűzte ki célnak, hogy legyen ott az első huszonötben.

Hogy ez a 15. hely mennyire nagy szó, azt mutatja, hogy Szabó Karolina 1987-ben elért 9. helye óta csak egyszer végzett hasonlóan előkelő pozícióban magyar maratonfutó, Földingné Nagy Judit 1993-ban szintén 15. lett

A győzelmet 2:24:43-as idővel az olimpiai bajnok kenyai Peres Jepchirchir szerezte meg, aki a célegyenesben hagyta maga mögött a párizsi ezüstérmes etióp Tigst Assefát. A bronzérmes az uruguayi Julia Paternain lett, aki ezzel hazája első vb-érmét nyerte.