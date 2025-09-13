Hősokkot kapott a magyar atléta, fel kellett adnia a világbajnokságot

Hősokk miatt fel kellett adnia a szabadtéri atlétikai világbajnokságot Madarász Viktóriának, a magyar színeket képviselő gyorsgyaloglónak.

A 35 kilométeres szám 2022-es Európa-bajnoka jól kezdett, nagyjából húsz kilométer után viszont látványosan lelassult. Hat kilométert még megtett, ekkor azonban jelezte, hogy nem tudja folytatni a versenyt.

Sajnos Viki kapott egy hősokkot és nem tudta folytatni

– tájékoztatta az MTI-t Scheidler Géza, a magyar szövetség sportszakmai igazgatója.

A férfiak között is volt magyar induló, Venyercsán Bence nagyon óvatosan kezdett a hőség miatt, de apránként növelte a tempót és szépen felkapaszkodott, végül a 22. helyen ért célba.