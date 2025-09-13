sportatlétikaatlétikai vbatlétikai vb 2025
Sport

Hősokkot kapott a magyar atléta, fel kellett adnia a világbajnokságot

Czeglédi Zsolt / MTI
24.hu
2025. 09. 13. 09:52
Czeglédi Zsolt / MTI

Hősokk miatt fel kellett adnia a szabadtéri atlétikai világbajnokságot Madarász Viktóriának, a magyar színeket képviselő gyorsgyaloglónak.

A 35 kilométeres szám 2022-es Európa-bajnoka jól kezdett, nagyjából húsz kilométer után viszont látványosan lelassult. Hat kilométert még megtett, ekkor azonban jelezte, hogy nem tudja folytatni a versenyt.

Sajnos Viki kapott egy hősokkot és nem tudta folytatni

– tájékoztatta az MTI-t Scheidler Géza, a magyar szövetség sportszakmai igazgatója.

A férfiak között is volt magyar induló, Venyercsán Bence nagyon óvatosan kezdett a hőség miatt, de apránként növelte a tempót és szépen felkapaszkodott, végül a 22. helyen ért célba.

Végeredmény – atlétikai vb, 35 km gyaloglás

férfiak:

1. Evan Dunfee (Kanada) 2:28:22 óra

2. Caio Bonfim (Brazília) 2:28:55

3. Kacuki Hajato (Japán) 2:29:16

…22. Venyercsán Bence 2:39:14

nők:

1. María Pérez (Spanyolország) 2:39:01 óra

2. Antonella Palmisano (Olaszország) 2:42:24

3. Paula Milena Torres (Ecuador) 2:42:44

Madarász Viktória feladta a versenyt.

