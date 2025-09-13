Hősokkot kapott a magyar atléta, fel kellett adnia a világbajnokságot

Hősokk miatt fel kellett adnia a szabadtéri atlétikai világbajnokságot Madarász Viktóriának, a magyar színeket képviselő gyorsgyaloglónak.
A 35 kilométeres szám 2022-es Európa-bajnoka jól kezdett, nagyjából húsz kilométer után viszont látványosan lelassult. Hat kilométert még megtett, ekkor azonban jelezte, hogy nem tudja folytatni a versenyt.
Sajnos Viki kapott egy hősokkot és nem tudta folytatni
– tájékoztatta az MTI-t Scheidler Géza, a magyar szövetség sportszakmai igazgatója.
A férfiak között is volt magyar induló, Venyercsán Bence nagyon óvatosan kezdett a hőség miatt, de apránként növelte a tempót és szépen felkapaszkodott, végül a 22. helyen ért célba.
Végeredmény – atlétikai vb, 35 km gyaloglás
férfiak:
1. Evan Dunfee (Kanada) 2:28:22 óra
2. Caio Bonfim (Brazília) 2:28:55
3. Kacuki Hajato (Japán) 2:29:16
…22. Venyercsán Bence 2:39:14
nők:
1. María Pérez (Spanyolország) 2:39:01 óra
2. Antonella Palmisano (Olaszország) 2:42:24
3. Paula Milena Torres (Ecuador) 2:42:44
Madarász Viktória feladta a versenyt.