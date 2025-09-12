A tokiói atlétikai világbajnokság rajtja előtt zaklatási ügy robbant ki a német atlétikában, a ZDF közölt riportot arról, hogy egy edző hogyan molesztálta a lány sportolókat a közös munka idején, írja daniasport.hu.

A gátfutó Eileen Demes azt mondta, 2012-ben, 14 évesen kezdett el együtt dolgozni az edzővel, aki a nagy események előtt levelekkel bombázta, amikben olyanokat írt, hogy Demes a legfontosabb személy az életében. Eleinte kedvességnek tűnt ez, de idővel súlyos teherré vált számára. Amikor 17 éves volt, a negyvenes éveiben járó edzője elhívta vacsorázni a születésnapján.

Azt mondta, szeret, és hogy mellettem akar ébredni másnap. Olyanokat is mondott, hogy azonnal feleségül venne. Elég kellemetlen volt

– mondta Demes, aki tavaly a német váltó tagjaként szerepelt a párizsi olimpián.

Paula Pelzer és Lotte Claus is dolgozott a férfival, előbbi úgy írta le, hogy sokszor olyan érzése volt, mintha romantikus kapcsolatban lettek volna az edzővel, miközben ő ezt egyáltalán nem akarta, míg utóbbi konkrét ajánlatot is kapott: „Közölte, hogy foglalhatnánk közösen egy hotelszobát és együtt aludhatnánk”.

Egy névtelenséget kérő áldozat így emlékezett vissza:

Üzenetekben érdeklődött, hogyan élvezek el szex közben. És azt szerette volna, ha videóra vesszük a barátommal, ahogy szeretkezünk és azt elküldjük neki.

Kristin Behrens, a Német Atlétikai Szövetség (DLV) sportfejlesztési igazgatója úgy nyilatkozott, megindították a licencvisszavonási eljárást, hogy a megfelelő szankciókat szabhassunk ki. A Bild cikke szerint Berlinben hasonló vádak voltak egy edzővel szemben, a férfit két év próbaidőre ítélték „gondozása alatt álló személy szexuális bántalmazása” miatt.