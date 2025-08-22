sportkézilabdanői kézilabdaplanéta szimonetta
A 70-szeres válogatott kézilabdázó bejelentette, hogy idény végén visszavonul

2025. 08. 22. 10:14
Szezon végén visszavonul Planéta Szimonetta, 70-szeres válogatott kézilabdázó.

A jobbátlövő a Handballexpertnek nyilatkozva árulta el, hogy nem csak az MKS Lublinban készül az utolsó idényére, hanem ezzel le is zárja a pályafutását.

Az idei szezon lesz az utolsó nekem, ezért elég nagy tervekkel vágok neki. A csapat céljai ugyanazok mint az enyémek: 3 aranyat szerezni (Szuperkupa, Bajnokság, Kupa) és minél jobban menetelni az Európa Ligában

– idézte a portál Planétát.

A31 éves átlövő hetven mérkőzésen 91 gólt szerzett a válogatottban, amellyel részt vett két világ- és három Európa-bajnokságon. Korábban szerepelt a Győr, a Veszprém, a német Thüringer HC, a francia Chambray Touraine, illetve a Debrecen együttesében. A Bajnokok Ligájában két ezüstérmet szerzett, négyszeres magyar bajnoknak, ötszörös Magyar Kupa-győztesnek, német szuperkupa-győztesnek és német bajnoki ezüstérmesnek mondhatja magát.

