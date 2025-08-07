Ifjúsági-Eb: nem jutott elődöntőbe a női kézilabda-válogatott

Az európai szövetség honlapja szerint Kun Attila szövetségi edző csapata egyszer sem vezetett az egész mérkőzésen, így az 5-8. helyért folytatja szereplését.

A magyar együttes a csoportkörben Szerbiát 39-22-re, Norvégiát 35-28-ra, Szlovéniát pedig 27-22-re legyőzte, vagyis a maximális két ponttal jutott a középdöntőbe. Ott előbb 39-30-ra kikapott Svájctól, majd kedden 30-28-ra nyert Hollandia ellen, így a csoport második helyén végzett és így került a negyeddöntőbe.

Ebben a korosztályban a magyar válogatott két arany- és négy bronzérmet nyert 2001 óta.

(MTI)