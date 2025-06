Meghalt Nina Kuscsik, aki eltört bringája miatt lett a maratonfutás legendája

Nina Louise Marmorino 1939. január 2-án született Brooklynban , New Yorkban. 1961-ben ment feleségül ment Richard Kuscsikhoz, akinek a nevét is felvette.

16 évesen leérettségizett, két évig ápolónőnek tanult, és 18 évesen úgy szerezte meg engedélyét, hogy petíciót nyújtott be egy New York-i törvény megváltoztatásáért, amely az ápolók számára 21 éves minimumkorhatárt írt elő.

Mielőtt futni kezdett, sok más sportágat kipróbált, nem is sikertelenül: New York államban gyorskorcsolya-, görkorcsolya- és kerékpárbajnok is volt. Azért kezdett el futni, mert eltört a biciklije, ám az aktív sportot nem akarta feladni.

Úgy vélte, hogy a futás olyan nyugalomérzetet teremt, amely az élet más területein is alkalmazható.

1968 és 1971 között négyszer futotta le a Boston Maratont – még mielőtt a nők hivatalosan is versenyezhettek volna. Amikor 1972-ben végre hivatalosan is elindulhatott, győzött Bostonban.

Abban az évben egyike volt annak a hat nőnek, akik tíz perccel a férfiak rajtja után nem voltak hajlandók rajthoz állni a New York-i maratonon. Az akció tiltakozás volt az Amatőr Atlétikai Unió azon szabálya ellen, amely előírta, hogy a női versenyt a férfiak versenyétől elkülönítve kell megrendezni.

Nina nemcsak élvonalbeli futó volt, hanem fontos szerepet játszott a nők és a hosszútávfutás hivatalos elismerésében is. Évekig keményen dolgozott a szabályok és előírások megváltoztatásán, és orvosi bizonyítékokkal támasztotta alá a nők teljesítményét

– nyilatkozta róla pályatársa, az 1974-es New York Maraton győztese, Kathrine Switzer.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Boston Athletic Association (@teambaa) által megosztott bejegyzés

Kuscsik élete során 80 maratont futott le, 1977-ben amerikai rekordot állított fel 50 mérföldön, 1979 és 1981 között pedig megnyerte az Empire State Building futóversenyt is.

1999-ben beiktatták a Hosszútávfutó Hírességek Csarnokába.

Utolsó éveiben Alzheimer-kórral küzdött, június 8-án hunyt el légzési nehézségek miatt.

Nina a női futás elkötelezett szószólója és a sportág ünnepelt ikonja volt. Számunkra egy barát, akire mindig a kedvességéért, az örömteli nevetéséért és a mosolyáért fogunk emlékezni

– írta róla a Bostoni Atlétikai Szövetség.