Molnár Attila történelmi idővel jutott fináléba a fedettpályás Eb-n

Molnár Attila minden idők legjobb fedettpályás elődöntős idejével jutott fináléba péntek este 400 méteren, az apeldoorni Európa-bajnokságon.

Ebédidőben még könnyed futamgyőzelemmel kvalifikálta magát Molnár, este azonban rákapcsolt a Ferencváros sprintere. Nagyszerű első kört teljesített, ez alatt élre is állt, majd jól felépített futással 45.48 másodperc alatt ért célba. Az Európai Atlétikai Szövetség statisztikái szerint ez minden idők legjobb elődöntős ideje fedettpályás Eb-n!

Fastest ever 400m semifinal in European Indoor Championships history! 🔥

45.48 for Attila Molnar 🇭🇺 in the first semifinal in #Apeldoorn2025! pic.twitter.com/c3McKrIh2W

— European Athletics (@EuroAthletics) March 7, 2025