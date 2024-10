Vámos Petra: Ez nem nyomás, ez a Metz, mindenki minket akar legyőzni. Ez édes teher számomra, egyszerűen imádom

A magyar válogatott kézilabdázó, Vámos Petra az európai szövetség honlapján mesélt arról, hogy mennyire megváltozott a szemlélete, mióta Franciaországba igazolt.

A 24 éves irányító nyáron szerződött Debrecenből a világ egyik legjobb csapatába, a Metzbe, ami egy egészen izgalmas találkozás eredménye volt.

Az egész történet évekkel ezelőtt kezdődött. Mindig követtem a Metz meccseit és eredményeit, megkedveltem a játékstílusát, a taktikáját és a gondolkodásmódját. Amikor úgy éreztem, hogy a további fejlődésem érdekében változásra van szükségem, egyértelmű jelöltem volt a Metz, ráadásul a klubnál is engem szemeltek ki

– mondta a kézilabdázó.

Az ózdi születésű junior Európa-bajnok, ifjúsági világbajnoki ezüstérmes sportoló első alkalommal szerepel külföldön, de már 14 éves korában elköltözött otthonról, előbb a Nemzeti Kézilabda Akadémián nevelkedett, majd Debrecenben játszott. Mindezek ellenére eleinte nehézséget okozott neki Franciaországban a sok új inger és információ feldolgozása, ráadásul nem beszélt franciául, és távol van tőle a párja, illetve a húga, Vámos Míra is, akivel hosszú éveken keresztül együtt játszott.

„Volt néhány kihívás és nehéz pillanat, de ezek természetesek és az utam részét képezik. A játékstílus és a taktika is teljesen új. Nagyon keményen küzdöttem, hogy minden apró részletet megértsek, de most már egyre magabiztosabb vagyok, ami felszabadít” – mondta Vámos, akit nagyon motivál a sok újdonság.

Vámos Petra a maximalizmusáról is beszélt, amelynek jó példája, hogy franciául tanulni, ennek hála egyre többet ért abból, ami az öltözőben elhangzik. Saját bevallása szerint kiderült, hogy még annál is többre képes, mint amit ő gondolt magáról. Emellett viszont nagyobb a szerepe és a felelőssége is, mivel több választási lehetőségük van egy-egy támadás során, többet kell gondolkodnia, nincs idő a hibázásra és a tétovázásra. Emmanuel Mayonnade vezetőedző arra kérte, legyen bátrabb és lőjön többet.

„Metzben mindent videóra rögzítenek, ezért az edzéseken nincs olyan, hogy rossz passz. Megnézzük, mi történt, elemezzük, majd újra próbálkozunk. Ha kell, százszor is, amíg tökéletes nem lesz. Ez a mentalitás új dimenziókat nyitott számomra. Sokkal jobb vagyok és többet tudok, mint gondoltam, de ehhez feszegetnem kellett a határaimat. Az ózdi kislány, aki voltam, még mindig velem van, és mindig megkérdezi: elég jó vagy? De örülök, hogy még mindig velem van, hiszen mindig meg tudom lepni, és ez hajt előre” – foglalta össze Vámos a gondolatait.

Mindig nyerni akarok, bármilyen körülmények között, bárki ellen. Ez nem nyomás, ez a Metz. Franciaországban olyan ez a klub, mint otthon a Győr vagy a Ferencváros: mindenki minket akar legyőzni. Ez édes teher számomra, egyszerűen imádom

A Metz négy győzelemmel és egy döntetlennel vezeti a ferencvárosi érdekeltségű csoportot a BL-ben, vasárnap pedig a Pásztor Noémit foglalkoztató román bajnok CSM Bucuresti vendége lesz.