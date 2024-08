Rasovszky Kristóf: Most vagyok a csúcson, de nem tervezek visszavonulni

Rasovszky Kristóf felért a csúcsra, a világ- és Európa-bajnok nyíltvízi úszó a tokiói ezüstérme után Párizsban aranyérmet nyert. A Szajnában rendezett 10 kilométeres versenyen ráadásul dupla volt a magyar öröm, ugyanis a nagyot hajrázó Betlehem Dávidé lett a bronzérem, így a magyar olimpiai csapat már tizenegy éremnél jár a francia fővárosban.

„Keményen dolgoztunk ezért, nagyon sokat készültünk és tudtuk, hogy a Szajnában mi vár ránk. A Dunában is edzettünk, ami kifizetődött. Sárkány Zalán és Betlehem Dávid már a medencében is mutatták, hogy nagyon jó formában vagyunk, és Dáviddal jobban készültünk erre a tíz kilométerre, mint az ő 1500-ára, bíztunk benne, hogy ez jól jön ki a versenyen is” – nyilatkozta már az éremátadó után, aranyéremmel a nyakában a 27 éves Rasovszky, aki kérdésre válaszolva elárulta, az elmúlt évek világversenyein szerzett tapasztalat segítette most az első helyhez.

Dohában a világbajnokságon is sokat vezettem, akkor kifizetődött. Az Európa-bajnokságon föladtam a vezető pozíciót, hagytuk, hogy a többiek irányítsák a versenyt, ez inkább a Gregorio Paltrinierinek kedvezett, ezek után úgy voltam vele, hogy most minél többet legyek elöl, nyomjam neki és fárasszam a többieket.

Rasovszky Kristóf a taktikáról elmondta, tudta, hogy ha elsőnek fordul be a végén és ér a fal mellé, akkor onnantól kezdve nehéz dolga lesz a többieknek. „Inkább megnyaltam volna a falat, minthogy bárki elmenjen ott mellettem” – mondta, és hozzátette még, hogy inkább kihagyta az utolsó frissítést, leúszott, amilyen gyorsan csak tudott, hogy elsőnek fordulhasson rá az utolsó egyenesre, amikor ez sikerült, tudta, hogy nagy gondja már nem lehet. Nem érte semmi meglepetés a Szajnában, a Duna megfelelően felkészítette.

„Most vagyok a csúcson, mert ott az olimpiai arany a nyakamban. Az elmúlt fél évben próbáltam úgy készülni, hogy nem az első hely a legfontosabb, hanem legyek ott a dobogón ismét, és ne nyomjon agyon az a teher, hogy az ezüstnél csak az arany van följebb, hanem egy újabb érem is teljesítmény. Nagyon jól sikerült erre fejben is a felkészülés” – mondta, mire megkérdeztem tőle, hogy ezt magában rendezte így le, vagy esetleg külső segítséget is igénybe vett.

Az elmúlt másfél-két évben dolgozom pszichológussal. Igyekeztünk a lehető legjobban végigvinni, hogy azzal foglalkozzak, amivel kell és ne azzal, ami jön a külvilágból. Ez mindenképpen nagy segítség volt.

Rasovszky a következő heteket pihenéssel tölti, mindenképpen úszás nélkül. A jövőjéről pedig így nyilatkozott:

Nem tervezek visszavonulni most a csúcson, pedig nyilván azt mondják, hogy ilyenkor kéne abbahagyni, de lehet két-három év múlva is a csúcson leszek, és majd akkor.

Betlehem Dávid a korábbi, csapatban elért sikerei után idén már egyéniben is halmozza az érmeket, a belgrádi Európa-bajnokságon 5 kilométeren győzött, most pedig bronzérmet nyert.

Sosem úgy alakul a verseny, ahogy eltervezzük, de változtatni tudni kell a taktikán. Örülök neki, hogy nem lett komoly sérülés, mert elég sokan voltak, akik picit agresszívabban próbáltak előzni. Az időkapun való beúszás volt kicsit húzósabb, hogy ki merre akar menni. Lefelé egy picit fura volt, mondták, hogy könnyebb lesz, de nekem nehezebb volt, dobáltak a hullámok

– mondta az újságíróknak a 20 éves úszó, aki azzal folytatta, nagyon megterhelő volt számára a verseny, a harmadik körben már fájt neki, de a végén türelmes tudott maradni, és ez ért számára bronzérmet.

Rasovszkyval 2022 óta mondogatták, hogy meg kéne csinálni a közös dobogót, de valami mindig közbejött, hol egyiküknek, hol másikuknak nem jött ki a lépést. Most viszont minden klappolt, és nem féltékeny Rasovszky Kristófra, hogy az övé lett az aranyérem. „Ennek így kellett lennie” – tette hozzá.

Fábián Bettina egy nappal korábban elért ötödik helye után egy kis pálinkával fertőtlenített, amiről még videó is készült. Amikor Betlehem Dávidot kérdezték erről, így felelt: