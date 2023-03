Kósa Lajos szövetsége három orosz, de egyetlen idehaza született sportolót sem indít a junior vb-n

A februári felnőtt műkorcsolya és jégtánc Európa-bajnokság után, amelyen egyetlen Magyarországon született sportolót indított a MOKSZ, hétfőn elkezdődött Kanadában a junior vb, ahol viszont már egyetlen itt született sportoló sincs a válogatottban. Három Oroszországban és egy Franciaországban született versenyző képviseli hazánkat.

A Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség (MOKSZ) eddig rendre pontosan és minden apró részletről beszámoló honlapja nem közölt információt arról, hogy február 27., és március 5. között a kanadai Calgaryban junior műkorcsolya- és jégtánc-világbajnokság zajlik.

Pedig kiutaztak a „magyar versenyzők”. A verseny honlapja szerint

jégtáncban a Maya Benkiewicz/ Mark Shapiro kettős, előbbi Franciaországban, utóbbi Moszkvában született és orosz állampolgár,

a nőknél a moszkvai születésű, de egy éve már magyar állampolgár Polina Dzsumanyijazova képviseli hazánkat.

Magyarországon született műkorcsolyázó egy sincs a magyar válogatottban a junior vb-n, és a felsorolt négy műkorcsolyázó egyike sem beszél magyarul. Mindannyian külföldön edzenek egész évben, csak egyes versenyeken képviselik hazánkat.

Ezek ismeretében azon sincs mit csodálkozni, hogy

a MOKSZ állami adóforintokból – az egyetlen Sebestyén Júlia kivételével – Oroszországból és Franciaországból utaztatott a magyar színekben korcsolyázó sportolók mellé külföldi edzőket a vb-re.

A négy sportoló közül egyébként a „legmagyarabb” talán a francia állampolgár Maya Benkiewicz, aki családi kötelékek miatt a korábbi években is sokat edzett hazánkban. Polina Dzsumanyijazova a Debreceni Sportcentrum, míg Aleksandr Vlasenko a Sebestyén Júlia KSE versenyzője papíron, ezért utazott vele Sebestyén. A „magyar” jégtánc kettősnél még effajta klubálca sincs, Maya és Mark a francia Villard de Lans klub igazolt sportolója.

Pedig lehetett volna valódi magyar sportolókat is világversenyhez juttatni: február elején az utolsó, ljubljanai válogató versenyen Ekker Léna például legyőzte Polina Dzsumanyijazovát – erről a szövetség honlapján bárki meggyőződhet. A Kósa Lajos fideszes politikus által 2011 óta vezetett sportág elnöksége mégsem a magyar, hanem a Moszkvában született lányt favorizálta, az ő nevezését hagyta jóvá.

Forrnak az indulatok

Januári tényfeltáró írásunkban beszámoltunk arról, hogy a MOKSZ vezetése már a felnőtt Európa-bajnokságon is az egyetlen Magyarországon született Láng Júlia mellett négy orosz állampolgár, és egy ukrán, de ma már magyar állampolgársággal rendelkező sportolót indított.

Arról is írtunk, hogy az orosz invázió miatt több mint egy éve forrnak az indulatok műkorcsolyában. A szülők több levelet is írtak a MOKSZ-vezetésének, amelyben Sebestyén Júliát és az örmény-orosz szakmai vezetőket, a szakági sportigazgató, Gurgen Vardanjant, és feleségét, a szövetségi kapitányt, Jeranjak Ipakjant is bepanaszolták.

Azt írták, az örmény edzőpáros megbízatásuk kezdete, 2018 óta olyan rendszert építettek ki, amelyben

a mindennapok része a megfélemlítés és a megalázás, ez pedig nem teszi lehetővé a magyar tehetségek fejlődését,

nem a magyar válogatott tagjait és edzőik tudását fejlesztették, hanem inkább sportolókat importáltak,

ezért is mentek többen külföldre a magyar versenyzők közül.

Sebestyén Júliával kapcsolatban még erősebb vádakat sugalltak, „rángatást, erős szorítást/markolást, karmolást, egy-egy pofon elcsattanását, a megszégyenítő kivételezést, sértegetést, elhanyagolást” említett a levél.

Utolsó Európa-bajnokunk egyesületét, a Sebestyén KSE-t ezért már az összes kiemelt magyar versenyzője elhagyta:

Utolsó Európa-bajnokunk egyesületét, a Sebestyén KSE-t ezért már az összes kiemelt magyar versenyzője elhagyta:

Papp Vivien fél év olaszországi készülés után immár Svájcban edz, és a tavaly őszi búcsúzó Facebook-bejegyzésében azt írta, akkor dőlt el, hogy nem versenyezhet tovább magyar színekben, amikor a hazai szövetség olyan szerződést akart aláíratni vele, mely szerint a fejlődését segítő támogatást nem kap, de számára rengeteg kötelezettséggel járna, és szinte minden jogáról le kellene mondania, ráadásul nemcsak a szövetség, hanem egy harmadik fél számára is,

Nagy Balázs a válogatottságért előbb hazatért, majd visszament Amerikába,

Ekker Léna átigazolt a KSI-be,

Berei Mózes (aki azt mondta Sebestyénnek, hogy „ez a felirat, hogy HUN, nekem a hazám, a szívem, az orosznak csak betűk, és te őt választottad helyettem") az olaszországi YGA akadémián korcsolyázik,

Zsembery Katinka és Csernoch András is az oroszok térnyerése miatt távozott,

míg utolsóként, idén februárban az addigi ékkő, Láng Júlia csukta rá az ajtót az SKSE-re, és azóta szintén az olaszországi YGA akadémián korcsolyázik.

A szövetség hallgat

Honlapunk úgy tudja, hogy február 16-án a MOKSZ elnöksége rendkívüli elnökségi ülés keretében foglalkozott a kialakult helyzettel, a szülők levelének valóságtartalmával, és információnk szerint döntöttek az örmény edzőpáros jövőjéről is.

Ennek ellenére a szövetség honlapján, a hivatalos dokumentumtárban a mai napig nincs az ülésnek, vagy az ott hozott határozatoknak nyoma. A döntés megismerése érdekében kérdést intéztünk a szövetség elnökéhez, választ cikkünk megjelenéséig nem kaptunk.

Korábban, február 15-én közérdekű adatigénylést is benyújtottunk a MOKSZ-nak. Arról érdeklődtünk, hogy az orosz sportolók és edzőik utaztatása, honoráriuma, jéghasználata, stb., mennyibe került a 2022-es évben a Magyar Országos Korcsolyázó Szövetségnek, avagy a magyar adófizetőknek. Váradi Orsolya ügyvezető igazgató két hét elteltével ugyan elismerte az adatigénylésünk jogszerűségét, ám azt a választ küldte, hogy mivel annak „teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár”, a MOKSZ élni kíván a törvény adta 15 napos hosszabbítási jogával.