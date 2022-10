F1: Stroll felelőtlen húzása óriási balesetet okozott

Egy darabig úgy tűnt, Lance Stroll lehet az Egyesült Államok Nagydíjának meglepetésembere, az Aston Martin kanadai pilótája a harmadik helyen is autózott, ám végül egy baleset miatt kiesett.

A kiesés miatt csak magát okolhatja, viszont Fernando Alonsót is veszélybe sodorta: jövő évi csapattársa ugyanis épp meg akarta előzni Strollt, aki rámozdult a spanyol pilótára. Alonsónak mázlija volt, hogy csak megemelkedett az autója, de nem szállt el, Stroll pedig szintén szerencsés volt, mert a mögötte nagy sebességgel érkezők belerohanhattak volna.

Természetesen az eset után beküldték a biztonsági autót, Alonso pedig folytatni tudta a futamot, igaz, visszaesett a 16. helyre.

Onboard with Alonso during that collision with Stroll

Both drivers are ok and, amazingly, Alonso has managed to get going again #USGP #F1 pic.twitter.com/xyAHqiDry9

— Formula 1 (@F1) October 23, 2022