Carlos Sainz megnyerte az Egyesült Államok Nagydíját, ő indulhat a pole-ból

Carlos Sainz Jr. nyert az Egyesült Államok Nagydíjának időmérő edzésén vasárnap hajnalban.

Még a szabadedzés előtt kiderült, hogy Sergio Pérez és Csou Kuan-jü után Fernando Alonso és Charles Leclerc autójában is erőforráselemeket cseréltek. Egyedül a Ferrari monacói versenyzője kapott tíz helyre szóló büntetést, a többiek „megúszták” öt pozícióval. Közvetlenül az időmérő kezdete előtt 15 perccel az is kiderült, hogy a Red Bull egyik alapítója és társtulajdonosa, Dietrich Mateschitz meghalt.

Ilyen előzmények után indultak útjukra a világ húsz legjobb autóját vezető pilóták, az első szakasz hajrára hozott nagy fordulatokat, de a két Haas mellett Daniel Ricciardo, Esteban Ocon és Nicholas Latifi pottyant ki. Q2-ben Pierre Gasly elfékezésén kívül nem sok izgalom akadt, egyedül Lance Stroll tudott nagyon újítani az utolsó pillanatban. Csapattársán, Sebastian Vettelen kívül a két Alpha Tauris esett ki, Alex Albon is, valamint Csou, akit pályaelhagyásért megbüntettek, így menekült meg Lando Norris.

Lando Norris was classified outside the top 10, but a track time deletion for Zhou means he drops to P14 #USGP #F1 pic.twitter.com/hKNGjRJ9MU

Következhetett a nagy csata a pole-ért, amire a két Ferrari mellett Max Verstappennek volt reális esélye az első két etapot látva. A világbajnok egy pokoli erős körrel indított használt gumikon, de Leclerc 1:34.624-gyel megelőzte, Carlos Sainz másodikként bejött csapattársa mögött 159 ezredmásodperccel lemaradva, sőt még Lewis Hamilton is 1:35 alatti időt autózott. Több sem kellett Verstappennek, kijött új gumival, de egy extra kört futott vele a holland.

Végül azonban nem a Red Bull pilótája jött be elsőnek, hanem Carlos Sainz, aki így beállhat az első rajtkockába a futamon. Leclerc lett a második, de rajthaleyes büntetése miatt tíz hellyel hátrébb kerül. Verstappené lesz így a második rajtkocka, míg Sergio Pérez ugyan negyedik legjobb időt autózta, de őt is öt hellyel hátrébb sorolják, így aztán George Russell becsúszott a második sorba Lewis Hamiltonnal együtt.

Here’s how things finished in Q3 at @COTA 👇

The grid will look a bit different to this, with grid penalties for Leclerc, Perez, Alonso and Zhou to come#USGP #F1 pic.twitter.com/FSAxvG1bjP

— Formula 1 (@F1) October 22, 2022