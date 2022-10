Az análgyöngyös sakkozó után ezúttal vibrátoros pókerjátékos csalhatott

Egy eddig ismeretlennek számító női pókerjátékos, Robbi Jade Lew-t azzal vádolják, hogy egy rezgő vibrátorral jelezték neki, milyen lapjai vannak az ellenfeleknek, szúrta ki az Index.

A Los Angeles-i Hustler Casino élőben közvetítette a versenyt, amelynek egy pontján Garrett Adelstein színsor reményében licitált. Robbi Jade Lew minden alkalommal tartotta a tétet, pedig semmilyen lapja nem volt a győzelemre, sőt egy all inre is rábólintott hosszas gondolkozás után. Már a közvetítésben is értetlenkedtek a kommentátorok, de miután felfedte lapjait mindkét játékos, akkor az asztalnál ülők is csalásra gyanakodtak már.

THIS JUST HAPPENED…@RobbiJadeLew vs @GmanPoker in one of the strangest poker hands you’ve ever seen

Tune in now for SUPER HIGH STAKES $100/200/400: https://t.co/VcpZNMUTi4 pic.twitter.com/iGppl6l9aa

— Hustler Casino Live (@HCLPokerShow) September 30, 2022