Magnus Carlsen egy lépés után faképnél hagyta az análgyöngyös botránnyal vádolt sakkozót

Újra egymással játszott Magnus Carlsen és Hans Niemann, de az ötszörös világbajnok norvég legenda az első lépése után visszalépett.

Mindössze négy nappal azután játszott egymás ellen a két nagymester, hogy kirobbant volna a botrány, amely szerint Niemann azért nyert Saint Louis Sakk Klub versenyén, mert análgyöngyökkel morzézták neki a lépéseket. A csalás ténye ugyan nem bizonyosodott be, több érv szólt mellette és ellene is. Ezek után Julius Baer Generation Cupon Niemann nyitása után egyet lépett Carlsen, majd a válaszlépést követően kilépett a programból és feladta a játékot.

Another shocker as @MagnusCarlsen simply resigns on move 2 vs. @HansMokeNiemann! https://t.co/2fpx8lplTI#ChessChamps #JuliusBaerGenerationCup pic.twitter.com/5PO7kdZFOZ

— chess24.com (@chess24com) September 19, 2022