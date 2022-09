„Valamit tennünk kell a csalókkal” – Magnus Carlsen közleményt adott ki az análgyöngyös botránnyal vádolt sakkozó kapcsán

Hivatalos közleményt adott ki Magnus Carlsen, miután kétszer is játszott Hans Niemann ellen.

A két nagymester először a Saint Louis Sakk Klub versenyén találkozott, amikor Niemann nyert, de felmerült a gyanú, hogy csak azért történhetett ez meg, mert análgyöngyökkel morzézták neki a lépéseket. A csalás ténye ugyan nem bizonyosodott be, de több érv szólt mellette és ellene is. Négy nappal később újra találkoztak egymással egy másik versenyen, Niemann nyitása után egyet lépett Carlsen, majd a válaszlépést követően kilépett a programból és feladta a játékot.

Ilyen előzmények után sokan várták, hogy az ötszörös világbajnok norvég magyarázatot adjon a viselkedésére, erre végül hétfő este sor is került. Carlsen nyíltan is csalónak nevezte Niemannt és kifejtette, hogy muszáj komolyabb lépéseket tenni annak érdekében, hogy megtisztítsák a sportágat az ilyen játékosoktól. A jövőben pedig ő is ezen lesz.

Szerintem Niemann többet csalt a közelmúltban, mint amennyit nyilvánosan beismert. A Sinquefield Kupán szokatlan stílusban játszott és végig az volt a benyomásom, hogy a kritikus pillanatokban hiányzik belőle a feszültség, sőt nem is koncentrált, miközben feketével olyan módon játszott le engem, amire csak kevés játékos képes.

Ez a meccs hozzájárult ahhoz, hogy megváltozzon a szemléletem. Valamit tennünk kell a csalókkal, én pedig nem fogok táblához ülni olyanokkal, akik a múltban többször is csaltak”

– írta Carlsen.

My statement regarding the last few weeks. pic.twitter.com/KY34DbcjLo — Magnus Carlsen (@MagnusCarlsen) September 26, 2022

A közlemény szerint bizonyos dolgokat még nem mondhat el a norvég, mert Niemann jogait nem sérti meg, de az első lépéseket megtette.