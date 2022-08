Őrület az Eb-n, sprintelve futott be a célba a maratoni végén

Hazai győzelmet hozott a müncheni multisport Európa-bajnokságon a férfi maratonfutók versenye, Richard Ringer ráadásul egészen emlékezetes győzelmet aratott:

a 33 éves atléta óriási hajrát vágott ki, gyakorlatilag sprintelt a táv legvégén, ezzel pedig maga mögé utasította a biztos győztesnek látszó izraeli Maru Teferit.

What just happened!? 🤯 Richard Ringer’s sprinting finish wins Germany the gold in the Men’s Marathon. The home crowd goes WILD!!#BackToTheRoofs #Munich2022 #Athletics #marathon

— European Championships (@Euro_Champs) August 15, 2022