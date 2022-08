Elhagyja Magyarországot a női vízilabda-válogatott csapatkapitánya

Keszthelyi Rita közösségi oldalán jelentette be, hogy ősztől Spanyolországban, a Center Natació Mataró, röviden CN Mataró együttesében folytatja.

A magyar női vízilabda-válogatott csapatkapitánya, leggólerősebb játékosa az elmúlt nyolc évet az UVSE csapatában töltötte. Felnőtt karrierje során korábban egy évet játszott Olaszországban, előtte megfordult több magyar együttesben is.

Keszthelyi távozása minden bizonnyal érzékenyen érinti az UVSE-t, hiszen klasszis vízilabdázónőt veszít. Olyat, aki többek közt ilyen gólokra képes:



Az olimpiai bronz-, és világbajnoki ezüstérmes vízilabdázónő döntését ennek ellenére klubja „megértette és elfogadta”.

Nyolc év UVSE működés után, ahol mindent megnyertek, biztosan hasznos lesz neki a váltás, a válogatott számára is előnyös. Örülök annak is, hogy Spanyolország egyik legjobb csapatához megy, ahol az a Dani Ballart lesz az edzője, aki 1996-ban olimpiai-, 1998-ban és 2001-ben világbajnok aranyat nyert a spanyol férfiválogatottal. Úgyhogy a minőségi szakmai munka is biztosított lesz Rita számára, így a jövő évi olimpiai kvalifikációs világbajnokságon megújulva, felfrissülve fog a magyar válogatott rendelkezésére állni