A magyar úszók remekelnek a junior Európa-bajnokságon

Gálicz Péter: Ha öt óra alatt csak pár másodpercre is elkalandozol, megfizeted a végeredményben

Pádár Nikolett szerdán megvédte Európa-bajnoki címét 200 méter gyorson a juniorok között.

A 16 éves versenyző nagy fölénnyel zárta a döntőt, majd ezek után a 4×100 méteres gyorsváltó tagjaként is aranyérmet szerzett Magda Boldizsár, Bóna Benedek és Molnár Dóra hármasával egy csapatban. A fináléban részt vett a román David Popovici is, aki 100 és 200 méter gyorson aranyérmet nyert a Duna Arénában a vébén. A váltójában elsőként ugrott medencébe és még jobb időt is úszott, mint amivel felnőtt világbajnok lett. Ennek ellenére a magyarok hatalmas hajrával végül megelőzték a román váltót.

Óriási volt, ahogy a két srác tartotta a frontot, a lányok pedig hozták, amit tudnak

– mondta Sós Csaba szövetségi kapitány a döntőről.

A szerdai versenynapon további két magyar érem született, 50 méter háton a nőknél Komoróczy Lora második, ugyanebben a számban a férfianál Székely Áron harmadik lett. A keddi nyitónapon Jackl Vivien 400 méter vegyesen szerzett bronzérmet.

Kiemelt képen Pádár Nikolett.